झारखंड बीजेपी ने आलाकमान को भेजे संभावित प्रत्याशियों के नाम, महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं. बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची शीर्ष नेतृत्व को भेज दी है, जबकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है. इस बीच मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहें तो इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकता है. ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी मंथन और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. दूसरी ओर, महागठबंधन की घटक राजद के विधायकों की बैठक हो रही है.

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झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे, वह राज्यसभा सांसद बन जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बॉस के विवेक पर है कि वह किन को चुनते हैं. हालांकि, एक सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए. कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा बिना बॉस के आशीर्वाद के नहीं जीतेगा.

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भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा की शर्म, लाज और हया सब पीकर यह कांग्रेस यहां गठबंधन में बनी हुई है. झारखंड में मुख्यमंत्री हर कदम पर इन्हें बेइज्जत करते हैं, लेकिन यह सरकार में चिपके हुए हैं और राज्यसभा सीट के लिए भीख मांग रहे हैं. भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को कुछ मिलेगा नहीं. सबसे पुरानी पार्टी की आखिर यह दुर्गति क्यों हो गई.

इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वह अपने गिरेबान में झांक कर देखे. पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि विचार-विमर्श हो रहे हैं, लेकिन अब दिखावा है और दिल्ली दरबार में जो दो व्यक्तियों बोलेंगे, उनका नाम यहां बतौर प्रत्याशी ऐलान कर दिया जाएगा. वही इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथी एकजुट हैं. जो भी निर्णय होगा, सर्वमान्य होगा और सभी एक साथ रहकर दोनों उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही फैसला लेंगे और सभी संभावनाओं पर चर्चा हो रही है. बहुत जल्द उसका निराकरण हो जाएगा.