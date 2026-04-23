Jharkhand Board Toppers List 2026: चार छात्रों ने किया टॉप, बेटियों ने फिर लहराया परचम

Jharkhand Board Toppers List 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने साल 2026 की कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस साल के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि मेरिट लिस्ट में छात्रों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है. इस बार की टॉपर्स लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि रैंक 1 पर किसी एक छात्र का कब्जा नहीं है, बल्कि चार होनहार छात्रों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है. इन चारों छात्रों ने 500 में से 498 अंक हासिल कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है.

हजारीबाग और रांची का दबदबा

इस साल की मेरिट लिस्ट पर नजर डालें तो हजारीबाग, रांची, सिमडेगा और गुमला जैसे जिलों के छात्रों ने अपना दबदबा बनाए रखा है. रैंक 1 हासिल करने वालों में हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, सिमडेगा की शिवांगी कुमारी और रांची के प्रेम कुमार साहू व सन्नी कुमार वर्मा शामिल हैं. इन सभी ने 99.60% अंक लाकर झारखंड का नाम रोशन किया है. वहीं दूसरे पायदान पर भी चार छात्र रहे, जिन्होंने 496 अंक (99.20%) प्राप्त किए. इनमें गुमला के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल के छात्र शामिल हैं. यह नतीजे बताते हैं कि राज्य के सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है.

बेटियों ने मारी बाजी

मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणामों में एक खास स्कूल 'इन्दिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग' का नाम सबसे ज्यादा चमक रहा है. इस अकेले स्कूल से टॉप 3 रैंक में कुल 5 छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है. यह इस बात का सबूत है कि राज्य में बेटियों की शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर काम हो रहा है. टॉपर्स लिस्ट में लड़कियों की संख्या और उनके अंक यह साफ बताते हैं कि वे हर क्षेत्र में लड़कों को कड़ी टक्कर दे रही हैं. रैंक 3 पर भी चार छात्रों ने 494 अंकों के साथ अपनी जगह पक्की की है, जिससे यह पूरी मेरिट लिस्ट बहुत ही दिलचस्प और उच्च स्तरीय हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- JAC 10th Result 2026: 99.60 प्रतिशत के साथ 4 छात्र बने स्टेट टॉपर

1. सनी कुमार वर्मा, सेंट एलॉयसियस हाई स्कूल, रांची, कुल अंक 498, अंक प्रतिशत 99.60

1. प्रियांशु कुमारी, इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग, कुल अंक 498, अंक प्रतिशत 99.60

1. शिवांगी कुमारी, एसएस हाई स्कूल, बानो सिमडेगा, कुल अंक 498, अंक प्रतिशत 99.60

1. प्रेम कुमार साहू, प्रेमचंद हाई स्कूल, मेसरा रांची, कुल अंक 498, अंक प्रतिशत 99.60

2. दिव्यांशु उरांव, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, गुमला, कुल अंक 496, अंक प्रतिशत 99.20

2. खिलेश साहू, सेंट पैट्रिक स्कूल, गुमला, कुल अंक 496, अंक प्रतिशत 99.20

2. वैष्णवी श्री, इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग, कुल अंक 496, अंक प्रतिशत 99.20

2. जुलीटा मिंज, इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग, कुल अंक 496, अंक प्रतिशत 99.20

3. महताब अंसारी, सेंट जोंस हाई स्कूल, नवाटार, कुल अंक 494, अंक प्रतिशत 98.80

3. प्रीत राज, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ओरमांझी, कुल अंक 494, अंक प्रतिशत 98.80

3. अमीशा कुमारी, इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग, कुल अंक 494, अंक प्रतिशत 98.80

3. दीप्ति रानी, इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग, कुल अंक 494, अंक प्रतिशत 98.80

इनपुट- कामरान जलीली