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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कुल 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. राज्य सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों में विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने, सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं देने, सड़क निर्माण को मजबूत करने, सिंचाई व्यवस्था में सुधार और खनन समेत जनकल्याण से जुड़े कई बड़े निर्णय शामिल हैं. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन कदमों से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और आम जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा.
इस कैबिनेट बैठक का सबसे संवेदनशील और बड़ा फैसला वन्यजीवों के हमलों से जुड़ा है. झारखंड के कई इलाकों में हाथियों और भालुओं के बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार ने मुआवजा राशि में भारी बढ़ोतरी की है. अब अगर किसी व्यक्ति की जंगली जानवर के हमले में मौत होती है, तो उसके परिवार को 4 लाख के बजाय 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा, घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में ₹1 लाख देने का भी नियम बनाया गया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर ₹2 लाख और सामान्य रूप से घायल होने पर ₹35 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
राज्य की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने के लिए सरकार ने 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक मंजूरी दी है. इसके तहत नामकुम-डोरंडा मार्ग और पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को अब फोरलेन में बदला जाएगा. इसके साथ ही, पलामू जिले के किसानों के लिए वरदान मानी जाने वाली 'अमानत बराज सिंचाई परियोजना' की संशोधित लागत को मंजूरी देते हुए ₹947 करोड़ से अधिक की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जिससे खेतों तक पानी पहुंचाना आसान होगा.
कैबिनेट में सरकारी दफ्तरों के कामकाज को सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए. राज्य के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान में विसंगतियों को दूर करते हुए इसे एक समान कर दिया गया है. इसके अलावा, गोड्डा जिला समाहरणालय में अवैध रूप से काम कर रहे पांच कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. बैठक में झारनेट (JharNet) इंटरनेट सुविधा के विस्तार, पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर एजी (AG) की रिपोर्ट, महाधिवक्ता की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति और अपर महाधिवक्ता के पद में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.