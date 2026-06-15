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झारखंड कैबिनेट बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, पलामू सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 947 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में राज्य के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नामकुम-डोरंडा और पोखरिया मोड़-गोविंदपुर मार्ग को फोरलेन बनाने और पलामू की अमानत बराज सिंचाई परियोजना के लिए ₹947 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 15, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:56 PM IST
झारखंड कैबिनेट बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, पलामू सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 947 करोड़ मंजूर
Image Credit: झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों पर मुहर (फाइल फोटो)

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Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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