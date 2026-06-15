इस कैबिनेट बैठक का सबसे संवेदनशील और बड़ा फैसला वन्यजीवों के हमलों से जुड़ा है. झारखंड के कई इलाकों में हाथियों और भालुओं के बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार ने मुआवजा राशि में भारी बढ़ोतरी की है. अब अगर किसी व्यक्ति की जंगली जानवर के हमले में मौत होती है, तो उसके परिवार को 4 लाख के बजाय 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा, घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में ₹1 लाख देने का भी नियम बनाया गया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर ₹2 लाख और सामान्य रूप से घायल होने पर ₹35 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी.