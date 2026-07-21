/झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 6 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र

झारखंड कैबिनेट के इन बड़े फैसले को जानिए

- झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त, 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति, कुल 5 कार्य दिवस होंगे.

- गिरिडीह और दुमका वन प्रमंडल में दो नया चिड़िया घर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति.

- झारखंड चिड़िया घर प्राधिकरण का दायरा पूरे राज्य में करने का निर्णय लिया गया.

- टेक होम राशन देने वाली एजेंसी का समय समाप्त हो चुका था, कुल 8 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है.

- धनबाद मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 194 करोड़ की राशि स्वीकृत.

- जमुआ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ की स्वीकृति.

- रामगढ़ में मांडू विधानसभा में मांडू डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति.

- कल्याण विभाग के नियंत्रण में छात्रावास के संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति संचालक का चयन करेगी.

- पंचायत के क्षेत्राधिकार में नक्शा पास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र जहां प्रशासन, इंडस्ट्री अन्य जगहों पर नक्शा पास करवाने के लिए साढ़े 4 मीटर सड़क की चौड़ाई होगी.

- सीकल सेल अनीमिया, थैलीसीमिया, हेमोफिलिया एवं अन्य गम्भीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को विद्यालय में 75% उपस्थिति से छूट दिया गया.

- राज्य के महाविद्याल के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वां वेतन का लाभ 1.01.2016 से दिया जाने का निर्णय लिया गया. 6% इंट्रेस्ट के साथ बकाया राशि दिया जाएगा.