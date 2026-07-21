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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 6 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र

झारखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 6 अगस्त, 2026 से 12 अगस्त, 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे, जिनमें विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 21, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:00 PM IST
झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 6 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र
Image Credit: (File Photo) झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 49 प्रस्तावों पर लगी मुहरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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