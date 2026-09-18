/झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी, रांची के निजी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बाद रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और लगातार उनकी निगरानी की जा रही है.
दोबारा अस्पताल में कराया गया भर्ती
डॉक्टरों का कहना है कि उनकी छाती में संक्रमण की पुष्टि हुई है. फिलहाल, उनकी हालत कंट्रोल में है. पिछले कुछ समय से रूपी सोरेन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही हैं. दो दिन पहले ही वह बेंगलुरु से इलाज और स्वास्थ्य जांच कराकर लौटी थीं. उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेंगलुरु गए थे. रांची लौटने के बाद शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाना पड़ा.
सांस लेने में महसूस हो रही थी परेशानी
बताया गया कि गुरुवार देर शाम से ही उन्हें सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही थी. शुक्रवार को परेशानी बढ़ने के बाद परिजनों ने उन्हें हिल व्यू अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल उनका इलाज शुरू किया और जरूरी निगरानी में रखा. रूपी सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर परिवार की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की
आने वाले समय में डॉक्टरों की ओर से उनकी स्थिति को लेकर और जानकारी मिल सकती है. रूपी सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक अध्यक्ष शिबू सोरेन की पत्नी हैं. शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था. बता दें कि रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सामने आने के बाद परिवार के करीबी लोगों और शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
-आईएएनएस