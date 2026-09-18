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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी, रांची के निजी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी गई है. पिछले कुछ समय से रूपी सोरेन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही हैं. शुक्रवार को परेशानी बढ़ने के बाद परिजनों ने उन्हें हिल व्यू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:40 PM IST
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी, रांची के निजी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज
Image Credit: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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