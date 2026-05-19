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Congress Crisis: 'मुझे किसी से नसीहत की जरूरत नहीं...', वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व पर फिर साधा निशाना

Jharkhand Politics: झारखंड कांग्रेस के अंदर का विवाद फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है. कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि किन विषयों को सार्वजनिक करना है और किसे नहीं करना है, ये मुझे किसी से सीखने को आवश्यकता नहीं. वहीं कांग्रेस के अंतर्कलह ने विरोधियों को हमलावर और चुटकी लेने का मौका दे दिया है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 12:54 PM IST

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राधा कृष्ण किशोर (File Photo)
राधा कृष्ण किशोर (File Photo)

Jharkhand Congress Crisis: झारखंड कांग्रेस के अंदर का विवाद फिलहाल थमा नहीं है. झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर बीते कुछ दिनों से अपनी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं. उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठाए थे, अब उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति, सिद्धांत और किन विषयों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, किन विषयों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, इन बातों को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि  बहुत लोग मुझे सीख और नसीहत देने लगे हैं. 

राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कई लोगों ने मेरे बारे कहा कि कई घाट के पानी पीए हुए हैं. उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि हां, हमने कई घाटों का पीया है. उन्होंने कहा कि मुझसे राहुल गांधी ने जब पूछा था पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं तो हमने उन्हें बताया था कि हमारी सीट जब राजद को सौंपा गई तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था. अपना राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पार्टी में चले गए थे. जिस पार्टी में गए थे, वहां चुनाव निकाल कर लाए थे. इसलिए मुझे कोई नसीहत न दे. 

वहीं इस मामले पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनकी बातों को उन्हीं से पूछें. वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है उसपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. उन्होंने दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है. उन्होंने कहा कि आपस में थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती रहती हैं. पार्टी के लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं. सारी चीजों का समाधान है. अगर कहीं कोई शिकवा-शिकायत है, तो आपस में मिल-जुलकर समाधान करेंगे. 

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इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है और उसके आधार पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो आम हो या खास. उन्होंने कहा कि पंचायत के कार्यकर्ता से लेकर विधायक और मंत्री तक, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है. कोई किसी को नसीहत नहीं दे सकता, लेकिन हर कोई अपनी बात रख सकता है. इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि विवाद किस पार्टी में नहीं होता. बीजेपी में सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है. उन्होंने कहा कि जेएमएम को छोड़ दें तो बाकी सभी दलों में थोड़ा बहुत विवाद दिखेगा. सबकी अपनी अपनी सोच और राजनीति का तरीका है. थोड़ी बहुत मतभिन्नता होती रहती है, उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है.

उधर इस मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड कांग्रेस पार्टी नहीं सर्कस हो गई है. वित्त मंत्री प्रदेश कांग्रेस संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई उन्हें नसीहत दे रहा है. प्रदेश कांग्रेस में आपसी खींचातान चल रही है.  प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं पूरी बारात हो गई है और सब लोग दूल्हे के फूफा की भूमिका में हैं. इन लोगों ने मजाक बना दिया है. उन्होंने कहा कि सत्ता के नशा के कारण इन लोगों  के  अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है.

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