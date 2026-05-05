Jharkhand Politics: चुनाव परिणामों के बाद झारखंड कांग्रेस में सामने आई अंतर्कलह, राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश प्रभारी को लिखी चिट्ठी

Jharkhand Politics: राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश प्रभारी से पूछा कि कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि बड़कागांव क्षेत्र के कांग्रेसी स्तंभ पूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव का क्या दोष था, जिन्हें तीन वर्षों के लिए पार्टी से निष्काषित कर दिया गया.
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Jharkhand Politics: पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आते ही झारखंड कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ चुकी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हालिया पुनर्गठन से नाराज होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बेटे प्रशांत किशोर ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश प्रभारी के. राजू को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. राधा कृष्ण किशोर ने अपने लेटर में लिखा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एक आंख में सुरमा और दूसरे में काजल चरितार्थ हो गया है.
राधा कृष्ण किशोर ने लिखा कि कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि बड़कागांव क्षेत्र के कांग्रेसी स्तंभ पूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव का क्या दोष था, जिन्हें तीन वर्षों के लिए पार्टी से निष्काषित कर दिया गया. दूसरी ओर श्रीमती रमा खलको जिन्होंने आपको और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से कोसा उसे पार्टी ने चुनाव प्रबंध समिति का सदस्य बना दिया गया. उन्होंने आगे लिखा कि सर, 81 सीट वाले झारखंड विधानसभा के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कुल 314 सदस्यों की समिति कितना कारगर होगी, ये समय बताएगा.
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उन्होंने आगे लिखा कि देश में हुए चुनाव परिणाम से भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी को सीखने की आवश्यकता है. जंबो-जेट समिति की जगह यदि प्रदेश नेतृत्व के बारे में पार्टी कोई फैसला ले तो ही कांग्रेस संगठन के मजबूती की कल्पना की जा सकती है. वहीं प्रशांत किशोर ने अपने त्यागपत्र में कहा कि बदलती प्राथमिकताओं के चलते वह इस जिम्मेदारी को आगे नहीं निभा पाएंगे. उन्होंने प्रदेश प्रभारी को लिखे पत्र में पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि निर्णयों में समानता नहीं बरती जा रही है.