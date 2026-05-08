झारखंड कांग्रेस में घमासान, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले- अब चलाना होगा अनुशासन का डंडा

झारखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के अंदर की आपसी लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है. पार्टी के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया है.

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के अंदर मचे घमासान पर चिंता जताई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ नेता अपनी मर्यादा भूल रहे हैं और 'नियंत्रण रेखा' से बाहर जा रहे हैं. उन्होंने पार्टी प्रभारी के. राजू से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें. ठाकुर ने कहा कि चाहे प्यार से हो, डर से हो या फिर अनुशासन का डंडा चलाकर, नेताओं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक-दो दिनों में यह सब शांत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पार्टी की बदनामी हो रही है, वह ठीक नहीं है.

कांग्रेस की साथी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि किसी भी पार्टी के अंदर अलग-अलग विचार होना सामान्य बात है, लेकिन इसका बेजा फायदा नहीं उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नेताओं को अपनी बात पार्टी के अंदर रखनी चाहिए न कि खुलेआम. हालांकि, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई का असर राज्य सरकार के कामकाज पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा.

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दूसरी ओर, बीजेपी ने कांग्रेस की इस आपसी फूट पर जमकर मजे लिए हैं. बीजेपी नेता दीपक बंका ने कहा कि कांग्रेस जो कभी पूरे देश पर राज करती थी, अब सिर्फ कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सभी नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं और उन्हें जनता से कोई लेना-देना नहीं है. बंका ने कहा कि कांग्रेस के नेता अब एक-दूसरे को ही पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे यह साफ है कि पार्टी का वजूद अब खत्म होने वाला है.