Jharkhand Politics: झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह गहराई, वित्तमंत्री के लेटर बम पर आया प्रदेश अध्यक्ष का जवाब, बयानबाजी शुरू

Jharkhand Congress Clash: झारखंड कांग्रेस के अंदर का विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है. कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लगातार दो दिनों तक प्रदेश प्रभारी के राजू को एक चिट्ठी लिखकर प्रदेश नेतृत्व की शिकायत की. प्रदेश अध्यक्ष को भी वित्त मंत्री ने पत्र लिख कर पूछा था कि आप खुद एक कमरे में बैठते हैं तो 314 पदाधिकारी कहां बैठेंगे? उन्होंने आगे लिखा था कि आपको बताना चाहिए कि किन-किन नेताओं के परिजनों को संगठन में स्थान दिया है. आपने कुछ बड़े नेताओं को खुश करने के लिए बोइंग 737 जैसी लंबी और बड़ी कमेटी बनाया है.

इन आरोपों पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश प्रभारी के राजू को पत्र लिखा है. प्रभारी संज्ञान में लेकर पूरे मामले पर विचार करेंगे. अपनी नई कमेटी को लेकर उन्होंने कहा कि यह जंबो-जेट कमेटी नहीं है. पहले सिर्फ पदाधिकारी और कार्य समिति के मेंबर हुआ करते थे, लिकिन इस बार प्रभारी ने दूरगामी सोच के तहत कई कमेटी को सम्मिलित करने का काम किया है. इसको राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुमोदित किया है. इस बार की कमेटी में जितने मेंबर हैं, सबको जिम्मेवारी दी गई है. पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व से सलाह के बाद ही कमेटी घोषित हुई है.

केशव महतो कमलेश ने आगे कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने हमें प्रदेश की कमान दी है, मैं संगठन के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध हूं. वित्त मंत्री ने प्रभारी को पत्र लिखा है प्रभारी संज्ञान लेंगे. उनको लगता है प्रदेश अध्यक्ष बदलें, ये उनकी राय है. अध्यक्ष कोई परमानेंट पद नहीं है, जब चाहे किसी दूसरे को बना सकते हैं और ये संगठन में होता है. पूरे मामले को राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा. वहीं इस मामले में कांके से कांग्रेस विधायक और नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बैठा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी का मूल मंत्र है एससी-एसटी, ओबीसी और माइनोरिटी को ध्यान में रखें, उसके अनुसार ही प्रदेश अध्यक्ष ने संतुलित कमेटी बनाई है.

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कमेटी में किसी प्रमंडल को छोड़ा नहीं गया है. प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अनर्गल बयान ठीक नहीं. नाराजगी का कारण उनका व्यक्तिगत इंट्रेस्ट है. वो अपने पुत्र को और ऊंचे ओहदे पर पहुंचाना चाहते थे, पर पार्टी ने पिछले कई सालों से संगठन में काम करने वालों को जगह दी गई है. दूसरे को सुझाव देने से पहले वे अपने को देखें. कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्तमंत्री का पार्टी के खिलाफ जाना, उचित नहीं. इस विषय को आलाकमान देख रहे हैं.