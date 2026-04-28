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झारखंड कांग्रेस का 'मिशन SIR': के. राजू का जिलाध्यक्षों को कड़ा निर्देश,अधिकारों पर हमला हुआ तो चुप न बैठें

Jharkhand News: झारखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. प्रभारी के. राजू ने जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहें. 

Written By  Kamran Jalili|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:30 AM IST

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झारखंड कांग्रेस का 'मिशन SIR': के. राजू का जिलाध्यक्षों को कड़ा निर्देश,अधिकारों पर हमला हुआ तो चुप न बैठें
झारखंड कांग्रेस का 'मिशन SIR': के. राजू का जिलाध्यक्षों को कड़ा निर्देश,अधिकारों पर हमला हुआ तो चुप न बैठें

Jharkhand News: झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने जिला अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में बहुत जल्द SIR  की शुरुआत होने जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना चर्चा और पारदर्शिता के ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे आम लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. कांग्रेस शुरू से ही ऐसे मुद्दों पर संघर्ष करती रही है और आगे भी मजबूती से लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में पार्टी के जिला स्तर के नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.

के. राजू ने जिलाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया कि यदि एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर किसी प्रकार का हमला होता है, तो वे उसका मजबूती से जवाब दें. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है और कांग्रेस इन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही उन्होंने जिला कांग्रेस कमिटी के गठन के तुरंत बाद जिला कार्यसमिति की बैठक बुलाने और सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया. मासिक बैठकों की तिथि तय कर संगठन को सक्रिय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया.

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जिलाध्यक्षों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में विभाग और संगठनों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की अपील की और कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना बेहद जरूरी है. साथ ही BLA (बूथ लेवल एजेंट) को पूरी प्रतिबद्धता के साथ SIR के दौरान सक्रिय रहने को कहा, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न कटे.

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पार्टी संगठन सृजन के कार्य में जुटी हुई है और प्रभारी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश से संगठन और अधिक धारदार बनेगा. उन्होंने जिलों में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे पार्टी की जमीनी पकड़ और मजबूत होगी तथा आने वाले समय में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी.

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