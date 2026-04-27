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झारखंड कांग्रेस में नई टीम के गठन पर सस्पेंस: आंतरिक खींचतान या चुनावी रणनीति?

Jharkhand News: झारखंड में कांग्रेस की नई प्रदेश टीम के गठन में हो रही देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने इसे पार्टी की आंतरिक खींचतान बताया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि संतुलन बनाकर जल्द नई कमेटी का गठन किया जाएगा.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:25 PM IST

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झारखंड कांग्रेस में नई टीम के गठन पर सस्पेंस: आंतरिक खींचतान या चुनावी रणनीति?
झारखंड कांग्रेस में नई टीम के गठन पर सस्पेंस: आंतरिक खींचतान या चुनावी रणनीति?

Jharkhand News: झारखंड में कांग्रेस पार्टी की नई प्रदेश टीम के गठन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक इसका ऐलान नहीं हो पाया है. फिलहाल पुराने संगठन के सहारे ही नए प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक कामकाज संभाल रहे हैं. इस देरी को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं और विरोधी दल इसे कांग्रेस की आंतरिक खींचतान का नतीजा बता रहे हैं. कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और अपने-अपने समर्थकों को पद दिलाने की होड़ के कारण नई टीम का गठन लगातार टल रहा है, जिससे संगठनात्मक मजबूती पर भी असर पड़ रहा है.

झारखंड कांग्रेस की नई टीम को लेकर जहां सबकी नजरें टिकी हैं, वहीं इसके गठन में हो रही देरी पर बीजेपी भी हमलावर है. झारखंड बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पार्टी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं और संगठन में भी कोई मजबूती नहीं दिख रही है. उनके मुताबिक, संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी और अंदरूनी खींचतान के कारण हालात बिगड़े हुए हैं.

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अशोक बड़ाई ने आगे कहा कि कांग्रेस में अपने-अपने चहेते लोगों को पद दिलाने की होड़ मची है, जिसके चलते संगठन निर्माण प्रभावित हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि इसी स्थिति के कारण आने वाले एक-दो साल में भी कांग्रेस झारखंड में मजबूत कमेटी नहीं बना पाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति सहयोगी दल की तरह है, इसलिए संगठन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.

वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सफाई दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन प्रक्रिया में है और इसे जल्द ही घोषित किया जाएगा. पार्टी प्रभारी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और कोशिश है कि नई कमेटी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले. क्षेत्रीय और प्रमंडल स्तर पर संतुलन बनाने की वजह से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जल्द ही नई टीम का गठन कर दिया जाएगा.

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