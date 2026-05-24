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Jharkhand Politics: 'शिकायत निवारण कैंप' से खत्म होगी झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह, बीजेपी ने कसा तंज

Jharkhand Politics: झारखंड कांग्रेस ने अंदरुनी कलह समाप्त करने के लिए 'शिकायत निवारण कैंप' का आयोजन किया है. इस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न संविधान बचाने के लिए लड़ रही, न लोकतंत्र बचाने के लिए. उसे अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए लड़ रही है.

Written By  KUMAR CHANDAN|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 01:33 PM IST

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केशव महतो कमलेश (फाइल फोटो)
केशव महतो कमलेश (फाइल फोटो)

Jharkhand Politics: झारखंड प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की नई कमिटी से उपजे विवाद को सुलझाने के लिए राज्य के सभी जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिकायत निवारण केन्द्र का आयोजन किया गया है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने बताया कि पार्टी में अनुशासन और पार्टी की मर्यादा किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है. इसके लिए प्रदेश प्रभारी ने शिकायत निवारण कार्य दिवस की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर अमल करते हुए सभी जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारी को निर्देशित किया है कि 24 मई को अपने अपने जिले में शिकायत निवारण दिवस का आयोजन कर पार्टी कार्यकर्ताओं के आवेदन पर प्रदेश कांग्रेस गंभीरता से विचार करते हुए संज्ञान लेगी.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा कि किसी कार्यकर्ता को लगता है कि कमेटी में उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है या उन्हें लगता उच्च भागीदारी नहीं मिला तो वो आवेदन दे सकते हैं. उनके आवेदन पर भी संज्ञान लिया जाएगा. कार्यकर्ता आवेदन देते हैं तो उसपर विचार होगा. कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता कमल ठाकुर ने इस शिकायत निवारण कैंप को लेकर कहा कि निश्चित रुप से पार्टी में लोकतंत्र है. उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी हो, अगर बहुत संख्या बल रहता है तो नाराजगी भी होती है. 

कमल ठाकुर ने आगे कहा कि यह अच्छी पहल है, इसको ध्यान से देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग नाराज हैं, वो भी कांग्रेसी हैं. मजबूत आदमी हैं उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए. सबको मिल कर पार्टी को मजबूत करना चाहिए. JMM के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कांग्रेस पार्टी की इस पहल को बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि अपने अपने पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है कि कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंच बने उसी सोच का नतीजा है. संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में कारगर होगा और विवाद मीडिया के बजाय पार्टी तक पहुंचेगी.

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कांग्रेस के शिकायत निवारण कैंप पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर झारखंड में कांग्रेस पार्टी लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है. झारखंड में भी जो नई कमेटी बनाई गई है. उससे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की कमेटी नहीं बल्कि किसी परिवार की वंशावली है, जिसमें हर नेता ने अपने परिवार को जगह देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं के परिवार को जगह नहीं मिली वो उससे नाराज हो गया. जनता को शिकायत को सुनने और सुलझाने के बजाय अपने आंतरिक विवाद को सुलझाने में लग गई है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न संविधान बचाने के लिए लड़ रही, न लोकतंत्र बचाने के लिए. उसे झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है. वह अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए लड़ रही है. 

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