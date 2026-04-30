झारखंड की बेटी ने रचा इतिहास, शांभवी तिवारी बनीं ICSE 2026 की देश भर में टॉपर, हासिल किए 99.99% अंक

जमशेदपुर/सरायकेला: झारखंड की एक साधारण सी दिखने वाली बेटी ने अपनी असाधारण मेहनत से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सरायकेला-खरसावां जिले की रहने वाली शांभवी तिवारी ने ICSE 2026 की बायो साइंस परीक्षा में 99.99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर देश भर में टॉप किया है. शांभवी की इस बड़ी जीत ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरे झारखंड राज्य को गौरवान्वित किया है.

आजकल जहां बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं, वहीं शांभवी इनसे कोसों दूर रहती हैं. उन्हें न तो सोशल मीडिया का शौक है और न ही मोबाइल फोन में समय बिताना पसंद है. पढ़ाई ही शांभवी का असली जुनून है और इसी लगन ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी ने दिखा दिया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, तो सफलता जरूर मिलती है.

शांभवी की सफलता के पीछे उनके माता-पिता का बड़ा हाथ है. उनके पिता राजेश रमण आकाशवाणी जमशेदपुर में काम करते हैं. उनकी माता निभा सिन्हा खुद एक शिक्षिका हैं और सेंट मेरिस इंग्लिश हाई स्कूल, बिष्टुपुर में फिजिक्स पढ़ाती हैं. परिवार को भरोसा था कि शांभवी अच्छा करेगी, लेकिन जब परिणाम उम्मीद से भी कहीं बेहतर आया, तो पूरे घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. शांभवी ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है.

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शांभवी अब रुकने वाली नहीं हैं, उनका सपना एक कुशल डॉक्टर बनने का है. वह देश की सेवा के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने अभी से दिन-रात मेहनत शुरू कर दी है. उनकी इस सफलता की गूंज उनके मोहल्ले आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 से लेकर पूरे राज्य में सुनाई दे रही है.

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अपनी कामयाबी के बारे में बात करते हुए शांभवी ने दूसरे छात्रों को भी सलाह दी है. उन्होंने बताया कि शिक्षकों द्वारा दिए गए हर काम को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तभी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.