/झारखंड: देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

मृतका के परिजन सुधीर कुमार यादव ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के नाम पर ₹10 हजार लिए गए, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं किया गया और न ही मरीज की स्थिति के बारे में सही जानकारी दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि रेफर करते समय अस्पताल की ओर से आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए. परिजन एंबुलेंस से पूनम देवी को एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.