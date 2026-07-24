/झारखंड: देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

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Jharkhand News: झारखंड के देवघर सदर अस्पताल में प्रसव के बाद एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो जाने से गुरुवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. मृतका की पहचान सारवां थाना क्षेत्र के रांगा गांव निवासी पूनम देवी के रूप में हुई है. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्यकर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है.
जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम पूनम देवी को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका सामान्य प्रसव कराया गया. परिजनों का आरोप है कि करीब पांच घंटे तक इलाज के दौरान अस्पताल की ओर से मरीज की गंभीर स्थिति, अत्यधिक रक्तस्राव या खून की कमी जैसी किसी भी समस्या की जानकारी उन्हें नहीं दी गई. बाद में अचानक उनकी हालत गंभीर बताकर हायर सेंटर रेपर कर दिया गया.
मृतका के परिजन सुधीर कुमार यादव ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के नाम पर ₹10 हजार लिए गए, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं किया गया और न ही मरीज की स्थिति के बारे में सही जानकारी दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि रेफर करते समय अस्पताल की ओर से आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए. परिजन एंबुलेंस से पूनम देवी को एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
घटना के बाद परिजन शव के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. सूचना मिलने पर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को समझाकर स्थिति को शांत कराया. अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि यदि इस मामले में लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: विकास राउत