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झारखंड: देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Jharkhand News: झारखंड के देवघर सदर अस्पताल में प्रसव के बाद एक प्रसूता की मौत से देर रात जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्यकर्मियों पर इलाज में लापरवाही, पैसे लेने और समय पर सही जानकारी नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:02 AM IST
झारखंड: देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Image Credit: झारखंड: देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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