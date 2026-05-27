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झारखंड में इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट! स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में तैयारियों को लेकर दिया बड़ा अपडेट

Ebola Virus: दुनिया भर में बढ़ते इबोला वायरस के मामलों को देखते हुए झारखंड स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. रांची के रिम्स में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है. विदेश से लौटने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. जानिए इबोला वायरस के लक्षण, संक्रमण का तरीका और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी.

Written By  Kamran Jalili|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 01:32 PM IST

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डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड
डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड

Ebola Virus: दुनिया भर में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद झारखंड स्वास्थ् विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए  स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है, जिसके कारण किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. राज्य सरकार ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को भी जरूरी दिशा-निर्दे जारी किए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी रांची स्थित रिम्स में इबोला के संभावित मरीजों के इलाज के लिए 6 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है. इसके साथ ही विदेश यात्रा से लौटने वाले संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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हलांकि फिलहाल झारखंड में कोई भी इबोला वायरस का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होने का  दावा कर रहा है.  डॉक्टरो का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है.

इबोला वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, लार, पसीना और अन्य शारीरिक द्रवों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, गंभीर सिरदर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और डायरिया शामिल हैं. गंभीर स्थिति में शरीर के आंतरिक अंगों या त्वचा से रक्तस्राव भी हो सकता है.

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