Advertisement
trendingNow13144420
Hindi NewsJharkhandझारखंड में इको-टूरिज्म से बदलेगी अर्थव्यवस्था: सीएम हेमंत सोरेन ने दिए नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश

झारखंड में इको-टूरिज्म से बदलेगी अर्थव्यवस्था: सीएम हेमंत सोरेन ने दिए नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश

CM Hemant Soren: झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के शासी निकाय की चौथी बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है. यहां इको-टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड (File Photo)
हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड (File Photo)

Jharkhand Eco-tourism: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के शासी निकाय की चौथी बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को आर्थिक विकास और रोजगार का मुख्य आधार बनाने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने वन, पर्यटन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आपस में बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, राज्य में इको-टूरिज्म के विकास के लिए तीनों विभाग समन्वय बनाकर जगह का चुनाव करें और ऐसी वृहत कार्ययोजना बनाएं, जो तय समय में पूरा हो जाए. 

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है. यहां इको-टूरिज्म की व्यापक संभावनाएं हैं. इनके विकास से न केवल प्रकृति की रक्षा होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा. उन्होंने इसे आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

इन प्रमुख स्थलों पर विशेष मंथन

बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन विकास की प्रगति और संभावनाओं पर चर्चा की, जिनमें प्रमुख हैं.

मैथन और मसानजोर: इन जलाशयों के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना.

पतरातू: मसानजोर की तर्ज पर पतरातू में भी इको-टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा.

नेतरहाट, चाईबासा, दुमका और रांची: इन पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रमुख धार्मिक स्थलों, नदियों, जलाशयों और पहाड़ी इलाकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटन सुविधाओं के विकास के दौरान पर्यावरण के साथ कोई समझौता न किया जाए.

बैठक में मौजूद रहे दिग्गज

इस बैठक में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वन सचिव अबू बकर सिद्दीकी, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार, पर्यटन सचिव मुकेश कुमार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार सहित 'इकोटूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: गैस का संकट: 45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं

About the Author
author img
Shailendra

  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

...और पढ़ें

TAGS

Jharkhand Eco-tourismCM Hemant Soren

Trending news

ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
Supreme Court
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका