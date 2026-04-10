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झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा: धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की पैनी नजर

Jharkhand News: झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा कराने को लेकर धनबाद प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है. पुलिस जिले के होटल लॉज पर भी निगरानी रख रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:40 PM IST

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धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की पैनी नजर
धनबाद में कड़ी सुरक्षा, होटल और लॉज पर पुलिस की पैनी नजर

Jharkhand Excise Constable Competitive Examination: 12 अप्रैल, 2026 को धनबाद जिले के 77 परीक्षा केंद्रों पर झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित की जाएगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और त्रुटि-मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी है. फेयर परीक्षा को लेकर पुलिस देर रात शहर के कई होटल लॉज रेस्टोरेंट धर्मशाला में भी सघन जांच जारी है. यह जांच इसलिए है कि कोई बाहरी संदिग्ध व्यक्ति परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से जिले में न ठहरा हो.

परीक्षा कराने को लेकर टाउन हॉल में डीसी और एसएसपी ने न्यू टाउन हॉल में सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. परीक्षा केंद्रों में केवल स्टेटिक दंडाधिकारी, एग्जाम ऑब्जर्वर और सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास मोबाइल फोन रहेंगे. जिसका उपयोग केवल परीक्षा के संबंध में वरीय पदाधिकारी और कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए करेंगे.

एसएसपी ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों को परीक्षा के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अवस्थित सभी परीक्षा केन्द्रों और उन तक जाने वाले प्रमुख मार्गों, संपर्क पथों और संवेदनशील स्थलों पर सघन और निरंतर गश्ती करने, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व, परीक्षा अवधि के दौरान और परीक्षा समाप्ति के उपरांत भी सक्रिय रूप से भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है.

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उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास किसी प्रकार की अनधिकृत भीड़, असामाजिक तत्वों की उपस्थिति, बाहरी व्यक्तियों का अनावश्यक जमावड़ा, कोचिंग संस्थानों, दलालों की संदिग्ध गतिविधियां या नकल में सहयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न होने पाए. यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. परीक्षा तीन शिफ्ट में संपन्न होगी. परीक्षार्थियों के लिए सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित है.

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