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झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और SRFTI कोलकाता के बीच MoU, सीएम सोरेन बोले- 'फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं'

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि​ झारखंड में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, जो आज भी अनछुई हैं. अभी हाल में ही एक संथाली मूवी 'आंगेन' को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला और वे फिल्मकार भी आज यहां मौजूद हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:49 PM IST
झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और SRFTI कोलकाता के बीच MoU, सीएम सोरेन बोले- 'फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं'

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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