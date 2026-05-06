'पेड़ चलता है', कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा झारखंड की फिल्म का जलवा

Jharkhand Film: झारखंड की फिल्म 'पेड़ चलता है' का जलवा कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा. यह पल पलामू जिले के लिए एक ऐतिहासिक है, क्योंकि जिले के बेतला और गारू के जंगलों में फिल्म 'पेड़ चलता है' शूट हुई है. फिल्म का चयन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल की वर्ल्ड प्रीमियर कैटेगरी के लिए हुआ है. यह फिल्म न केवल झारखंड की कला, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और जल-जंगल-जमीन के संघर्ष को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगी.

फिल्म 'पेड़ चलता है' को कोलकाता के मशहूर निर्देशक देवादित्य बंदोपाध्याय ने बनाया है. उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है. यह फिल्म 100 मिनट की एक सस्पेंस थ्रिलर है. फिल्म 'पेड़ चलता है' की मूल कहानी बंगाली लेखक पुलक दास ने लिखी है, जिसका हिंदी रूपांतरण सैकत चटर्जी ने किया है.

'पेड़ चलता है' फिल्म की सबसे खास बात इसकी लोकेशन्स हैं. इसमें पलामू टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक पलामू किला, शाहपुर किला और मेदिनीनगर के कई खूबसूरत दृश्य शामिल हैं. 20 दिनों की शूटिंग के दौरान स्थानीय संस्कृति को बेहद करीब से फिल्माया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भरपूर काम करने का मौका मिला है. वीरेंद्र सक्सेना और प्रमोद पाठक जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ फिल्म 'पेड़ चलता है' में 50 से ज्यादा स्थानीय कलाकारों ने काम किया है. फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर अमित बहल हैं और संगीत आनंद भास्कर का है. पलामू के सुमित वर्मन ने इसमें फाइट डायरेक्शन की कमान संभाली है.