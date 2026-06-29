/झारखंड में पहली तिमाही के खर्च से वित्त मंत्री असंतुष्ट; बोले- विकास मद में खर्च हुई महज 0.8% राशि

उन्होंने बताया कि अब तक जानकारी के अनुसार, कुल 4% के आसपास की राशि ही तीन महीने में खर्च हुई है. उसमें भी स्थापना मद की ही राशि ज्यादा है. विकास मद में जो खर्च हुए हैं वो 0.8% खर्च ही है. इसको लेकर विकास आयुक्त पर पत्र लिख कर पहले भी कहा था कि खर्च की मॉनिटरिंग हो और पहले तिमाही में खर्च का प्रतिशत जो प्रतिशत होना चाहिए वो 12 से 15% होना ही चाहिए. अलग-अलग विभागों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि बजट पास होने के एक महीने के भीतर बजट से जुड़ी योजनाएं जारी कर दी जाएं, ताकि फंड जारी हो सके और काम शुरू हो सके.