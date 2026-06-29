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झारखंड में पहली तिमाही के खर्च से वित्त मंत्री असंतुष्ट; बोले- विकास मद में खर्च हुई महज 0.8% राशि

झारखंड में पहली तिमाही के खर्च से खुद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर असंतुष्ट है. इसे लेकर झारखंड में बयानबाजी भी तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार में दूरदर्शिता और काम करने की इच्छाशक्ति की कमी है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:36 PM IST
झारखंड में पहली तिमाही के खर्च से वित्त मंत्री असंतुष्ट; बोले- विकास मद में खर्च हुई महज 0.8% राशि
Image Credit: झारखंड वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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