/झारखंड में पहली तिमाही के खर्च से वित्त मंत्री असंतुष्ट; बोले- विकास मद में खर्च हुई महज 0.8% राशि

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झारखंड में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में हुए खर्च से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने साफ साफ कहा कि विकास मद में महज 0.8% राशि खर्च हुई है, जबकि कुल बजट का महज 4% के आस पास ही राशि खर्च हो पाया है. ऐसे में वित्त मंत्री का कहना है कि खर्च की मॉनिटरिंग हो और खर्च की गति को रफ्तार देना होगा, हालांकि वित्त मंत्री के बयान ने विरोधियों को राज्य सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है. वित्त मंत्री ने बताया इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में अब तक जो खर्च हुआ है, राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते खुद संतुष्ट नहीं हूं.
उन्होंने बताया कि अब तक जानकारी के अनुसार, कुल 4% के आसपास की राशि ही तीन महीने में खर्च हुई है. उसमें भी स्थापना मद की ही राशि ज्यादा है. विकास मद में जो खर्च हुए हैं वो 0.8% खर्च ही है. इसको लेकर विकास आयुक्त पर पत्र लिख कर पहले भी कहा था कि खर्च की मॉनिटरिंग हो और पहले तिमाही में खर्च का प्रतिशत जो प्रतिशत होना चाहिए वो 12 से 15% होना ही चाहिए. अलग-अलग विभागों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि बजट पास होने के एक महीने के भीतर बजट से जुड़ी योजनाएं जारी कर दी जाएं, ताकि फंड जारी हो सके और काम शुरू हो सके.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वित्त मंत्री ने कहा है, तो उन्होंने जरूर सोच-समझकर ही कहा होगा. लेकिन, जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी वित्तीय वर्ष को देखें तो शुरुआती तीन-चार महीने योजना बनाने और मसौदा तैयार करने में ही बीत जाते हैं. योजनाबद्ध मदों के तहत खर्च एक खास प्रक्रिया के तहत होता है. वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खर्च की रफ्तार आमतौर पर धीमी रहती है. लेकिन बाद में, खासकर मॉनसून के बाद, इसमें तेजी आती है.
वहीं, कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति हैं जो गलत लगने वाली किसी भी बात पर सवाल उठाते हैं. चाहे वह पार्टी से जुड़ी हो या सरकार से. राज्य को चलाने की जिम्मेदारी झारखंड सरकार की है और केंद्र मदद के लिए आगे नहीं आएगा. इसलिए, झारखंड के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार में दूरदर्शिता और काम करने की इच्छाशक्ति की कमी है. सत्ता का सुख भोगते हुए वे जनता की मेहनत की कमाई लूटने में लगे हैं; उन्हें राज्य की भलाई की जरा भी परवाह नहीं है. यह गठबंधन अपने फायदे के लिए बना है और जहां स्वार्थ हावी हो, वहां ऐसा व्यवहार होना लाजमी है. राज्य सरकार के काम करने के तरीके की वजह से झारखंड पिछड़ गया है.