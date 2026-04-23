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बंगाल चुनाव में इस बार कांग्रेस बेहतर करेगी, बीजेपी पिछली बार से पीछे रहेगी, झारखंड के वित्त मंत्री का बड़ा दावा

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए रवाना हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है और बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में कमजोर पड़ रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:13 PM IST

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वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ. दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है. सभी राजनीतिक दल चाहे तृणमुल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां, सभी दल जनता के बीच जा रहे हैं. दूसरे चरण का प्रचार करने के लिए कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता औऱ झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी बंगाल जा रहे हैं. ज़ी मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दावा किया कि बंगाल में कांग्रेस पिछले चुनाव से बेहतर करती दिख रही है. उन्होंने कहा कि हमारा जो एंटी बीजेपी थॉट है, उसी रास्ते पर चलेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वह पीछे जा रही है. 

राधा कृ​ष्ण किशोर ने कहा कि बंगाल चुनाव का झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा गठबंधन चुनाव से पहले हुआ और हम सरकार में साथ हैं. कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा गठबंधन झारखंड के लिए है. झामुमो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए झारखंड से बाहर गया है. असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ा और इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है. 

वित्तमंत्री ने कहा, बीजेपी अपनी पार्टी संभाले. हमारा गठबंधन देखने के लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन हैं. झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत गठबंधन है और हम दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं.

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महिला आरक्षण बिल के ससंद में गिरने और उसके खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि अब लोगों का भरोसा बीजेपी से कम होता जा रहा है. महिला आरक्षण बिल नहीं, संशोधन विधेयक था. जब 2023 महिला आरक्षण बिल आया तो कांग्रेस सहित सभी दलों ने साथ दिया और बिल पास हुआ. मोदी सरकार 543 सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रही है. अब ये 543 की जगह 850 करना चाहते थे. कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था. उन्होंने कहा कि झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सतर्क हैं. पार्टी उसे देख रही है.

इनपुट- धीरज ठाकुर

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