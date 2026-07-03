/झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लौटाई अपनी सिक्योरिटी, स्कॉट गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को वापस किया

पुलिस बलों को वापस करने का निर्णय

अपने ही विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा एक वाहन वापस मांगे जाने के नोटिस को मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने लिए Embarrassing बताया है. इसी से आहत होकर मंत्री ने ऐलान किया है कि वे वाहन सहित सभी पुलिस बलों को वापस कर रहे हैं. इस घटना के बाद से झारखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में हलचल तेज हो गई है. एक कैबिनेट मंत्री द्वारा अपनी ही सुरक्षा वापस लौटाना और अपने ही विभाग के अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाना सरकार के अंदर चल रही खींचतान को भी सामने लाने का काम कर सकता है.