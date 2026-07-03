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झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लौटाई अपनी सिक्योरिटी, स्कॉट गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को वापस किया

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने स्कॉट गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया है. वित्त मंत्री ने अपनी सुरक्षा में लगे 16 गार्ड और तीन स्कॉट की गाड़ियों को वापस कर दिया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 03, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:57 PM IST
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लौटाई अपनी सिक्योरिटी, स्कॉट गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को वापस किया
Image Credit: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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