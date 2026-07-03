/झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लौटाई अपनी सिक्योरिटी, स्कॉट गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को वापस किया

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झारखंड के वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य-कर तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी पुलिस जवानों और वाहनों को वापस कर दिया है. DGP को लिखे एक कड़े पत्र में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पत्र में बताया है कि उनकी सुरक्षा के लिए कुल 16 पुलिस जवान उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इन जवानों के मूवमेंट के लिए मात्र 3 सरकारी वाहन ही दिए गए थे. मंत्री का कहना है कि 16 जवानों को केवल 3 वाहनों में ठूंस कर बैठाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है.
पत्र का नहीं मिला कोई जवाब
जवानों की परेशानी को देखते हुए मंत्री ने DGP को पत्र लिखकर कुल 4 वाहनों के आवंटन की मांग की थी. मंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा है कि उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला. मामला तब और बिगड़ गया जब वित्त विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह ने मंत्री के आप्त सचिव (Private Secretary) को एक नोटिस जारी कर दिया. इस नोटिस में 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय को एक वाहन वापस करने के लिए कहा गया.
पुलिस बलों को वापस करने का निर्णय
अपने ही विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा एक वाहन वापस मांगे जाने के नोटिस को मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने लिए Embarrassing बताया है. इसी से आहत होकर मंत्री ने ऐलान किया है कि वे वाहन सहित सभी पुलिस बलों को वापस कर रहे हैं. इस घटना के बाद से झारखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में हलचल तेज हो गई है. एक कैबिनेट मंत्री द्वारा अपनी ही सुरक्षा वापस लौटाना और अपने ही विभाग के अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाना सरकार के अंदर चल रही खींचतान को भी सामने लाने का काम कर सकता है.