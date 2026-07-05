/झारखंड के वित्त मंत्री की सुरक्षा मामले पर सियासत तेज, BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज तो JMM का काउंटर अटैक

वहीं, इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना अच्छी बात है. ये लोग सपना ही देख सकते हैं. जनता ने इन्हें इसी काबिल छोड़ा है. मनोज पांडेय ने आगे कहा कि वित्त मंत्री का जो मामला है, वे अनुभवी और पुराने नेता हैं. जो भी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही की जा रहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. पदाधिकारियों को भी समझना होगा, किसी कैबिनेट मंत्री का क्या हक, अधिकार और प्रोटोकॉल है? जेएमएम नेता ने कहा कि पदाधिकारी के द्वारा कहीं न कहीं कोई कोताही प्रतीत हो रही है. सरकार एक है, मजबूत सरकार चल रही है, अगर विरोधी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो वे खुश हों.