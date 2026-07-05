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झारखंड के वित्त मंत्री की सुरक्षा मामले पर सियासत तेज, BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज तो JMM का काउंटर अटैक

Jharkhand Politics: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा सुरक्षा वापस किए जाने के बाद से विरोधियों को भी राज्य सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है. सत्ता के गलियारों में वित्त मंत्री और उनके तेवर चर्चा में हैं. इस पर बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन के अंदर का अंतर्कलह उजागर होने लगा है. वह दिन दूर नहीं जब राज्य की सरकार अल्पमत में आ जाएगी. वहीं, सत्ताधारी दल जेएमएम का कहना है कि भाजपा वाले ख्याली पुलाव पका रहे हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:54 AM IST
झारखंड के वित्त मंत्री की सुरक्षा मामले पर सियासत तेज, BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज तो JMM का काउंटर अटैक
Image Credit: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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