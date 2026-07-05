/झारखंड के वित्त मंत्री की सुरक्षा मामले पर सियासत तेज, BJP ने महागठबंधन पर कसा तंज तो JMM का काउंटर अटैक

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झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी सुरक्षा वापस करते हुए अपनी सिक्योरिटी में तैनात 16 सुरक्षा गार्ड और 3 सरकारी एस्कॉर्ट वाहनों को राज्य सरकार को लौटा दिया है. वित्त मंत्री के इस कदम के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. वित्त मंत्री के इस कदम से बीजेपी को महागठबंधन के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन में सब लोग अपनी-अपनी डफली बना रहे हैं. यहां सरकार नहीं सर्कस चल रहा है.
उन्होंने कहा कि सीएम के कंट्रोल में उनके मंत्री नहीं हैं. वित्त मंत्री सुरक्षा लौटने हैं, क्योंकि उनको वाहन चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता ने राधा कृष्ण किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी की सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं. इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है. तीन मंत्री वित्त मंत्रालय पर फाइलों को रोकने का आरोप लगाते हैं. राज्यसभा चुनाव की वोटिंग ने दिखा दिया था कि वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार के पास नंबर कहां बचे हैं.
वहीं, इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना अच्छी बात है. ये लोग सपना ही देख सकते हैं. जनता ने इन्हें इसी काबिल छोड़ा है. मनोज पांडेय ने आगे कहा कि वित्त मंत्री का जो मामला है, वे अनुभवी और पुराने नेता हैं. जो भी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही की जा रहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. पदाधिकारियों को भी समझना होगा, किसी कैबिनेट मंत्री का क्या हक, अधिकार और प्रोटोकॉल है? जेएमएम नेता ने कहा कि पदाधिकारी के द्वारा कहीं न कहीं कोई कोताही प्रतीत हो रही है. सरकार एक है, मजबूत सरकार चल रही है, अगर विरोधी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो वे खुश हों.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी मंत्री, सीएम के कंट्रोल में हैं. ये चंदा चोर, वोट चोर, विधायक चोर, ख्याली पुलाव पकाते रहें. राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और बीजेपी के लिए इस राज्य में सत्ता के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वित्त मंत्री ने व्यवस्था पर प्रश्न उठाए हैं और व्यवस्था पर प्रश्न उठाना, हर संवेदनशील नागरिक का कर्तव्य होता है. उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन भी व्यवस्था को लेकर संजीदा है. इसे लेकर विपक्ष को पेट में क्यों दर्द हो रहा है?