/सोनम वांगचुक मामले पर झारखंड के वित्त मंत्री का बड़ा बयान: बोले- इतना खराब व्यवहार तो अंग्रेजों का भी नहीं था

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झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोनम बांगचुग से जुड़े मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, ये भारतीय संविधान के मूल्यों के विरुद्ध काम कर रही है. जो एटीट्यूड है, तानाशाह वाला है. वो जो चाहेंगे वही करेगें, ये नहीं होना चाहिए. ये सम्पूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है. हमारे पास जो राजनीतिक व्यवस्था है, संविधान प्रदत्त जो प्रावधान है, अगर पीएम और उनके नेतृत्व की सरकार, एरोगेंस के साथ काम करेगें तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा.
उस समय जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तब अंग्रेजों का शासन था. महात्मा गांधी जब देश हित से जुड़े विषयों पर अनशन पर बैठे थे, तब ऐसा दुर्व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा नहीं था. आज केंद्रीय सरकार का व्यवहार सोनम बांगचुग के प्रति दिखाई दे रहा है. इतना खराब व्यवहार तो अंग्रेजों का भी नहीं था. ये एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे और आप लोकतांत्रिक देश की अवधारणा को ही समाप्त कर रहे हैं, फिर बचेगा क्या. कोई कुछ बोल नहीं पाएगा. लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार की कमियों को या व्यवस्था की कमियों के बारे में हम बोलें. सत्ता आती है और जाती है, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का अधिकार आपके पास नहीं है.
वहीं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- जो आंदोलन था उसका स्वरूप धीरे-धीरे बदलता जा रहा था. वे जिस मुद्दे को उठा रहे थे और जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस मंच का इस्तेमाल दूसरे लोग विवाद पैदा करने के लिए कर रहे थे. चाहे भगवान राम का नाम लेकर हो या हाल ही में आस्था से जुड़े मामलों का फायदा उठाकर. कई दल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. जहां तक उठाए गए खास कदम की बात है, सोनम वांगचुक को सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. क्योंकि आप कोई भी आंदोलन तभी कर सकते हैं, जब आप स्वास्थ्य रहेंगे, यह कदम सही है.