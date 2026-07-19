/सोनम वांगचुक मामले पर झारखंड के वित्त मंत्री का बड़ा बयान: बोले- इतना खराब व्यवहार तो अंग्रेजों का भी नहीं था

वहीं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- जो आंदोलन था उसका स्वरूप धीरे-धीरे बदलता जा रहा था. वे जिस मुद्दे को उठा रहे थे और जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस मंच का इस्तेमाल दूसरे लोग विवाद पैदा करने के लिए कर रहे थे. चाहे भगवान राम का नाम लेकर हो या हाल ही में आस्था से जुड़े मामलों का फायदा उठाकर. कई दल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. जहां तक उठाए गए खास कदम की बात है, सोनम वांगचुक को सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. क्योंकि आप कोई भी आंदोलन तभी कर सकते हैं, जब आप स्वास्थ्य रहेंगे, यह कदम सही है.