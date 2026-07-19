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सोनम वांगचुक मामले पर झारखंड के वित्त मंत्री का बड़ा बयान: बोले- इतना खराब व्यवहार तो अंग्रेजों का भी नहीं था

सोनम वांगचुक मामले पर झारखंड के वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इतना बुरा बर्ताव तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था. ये एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आप लोकतांत्रिक देश की अवधारणा को ही समाप्त कर रहे हैं, फिर बचेगा क्या.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 19, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:37 PM IST
सोनम वांगचुक मामले पर झारखंड के वित्त मंत्री का बड़ा बयान: बोले- इतना खराब व्यवहार तो अंग्रेजों का भी नहीं था
Image Credit: झारखंड वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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