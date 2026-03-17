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झारखंड की पहली 8 लेन सड़क फिर धंसी, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

Jharkhand Latest News: धनबाद जिले में भूली-झारखंड मोड़ स्थित क्रेशर के पास इस सड़क के सर्विस रोड में अचानक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:34 PM IST
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झारखंड की पहली 8 लेन सड़क फिर धंसी
झारखंड की पहली 8 लेन सड़क फिर धंसी

Jharkhand News: झारखंड के धनबाद से एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. राज्य की पहली और एकमात्र 8 लेन सड़क एक बार फिर सवालों के घेरे में है. भूली-झारखंड मोड़ स्थित क्रेशर के पास इस सड़क के सर्विस रोड में अचानक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है. 

स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया और कुछ ही देर में यह गड्ढा बेहद गहरा और जानलेवा बन गया. लोग इस रास्ते से गुजरने में डर महसूस कर रहे हैं और किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, इस घटना के पीछे भूमिगत पाइपलाइन के टूटने की आशंका जताई जा रही है. माना जा रहा है कि पाइपलाइन में लीकेज की वजह से जमीन अंदर से कमजोर हो गई, जिसके चलते सड़क का हिस्सा धंस गया. 

गौरतलब है कि यह सड़क करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी, जिसमें विश्व बैंक की सहायता भी शामिल रही है. इसके बावजूद बार-बार सड़क धंसने की घटनाएं निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. यह पहली बार नहीं है जब इस सड़क पर इस तरह की घटना हुई हो. इससे पहले भी कई बार इसी स्थान पर 'गोफ' बन चुका है, लेकिन हर बार अस्थायी मरम्मत कर मामले को टाल दिया गया. स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल सका है. 
घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. 

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उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कर सुरक्षित यातायात बहाल किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

यह भी पढ़ें: रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा

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  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

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