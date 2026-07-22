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अब झारखंड में भी गूंजेगा लाइट्स... कैमरा... एक्शन! खुलेगा राज्य का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, SRFTI और JFDCL के बीच ऐतिहासिक समझौता

Jharkhand first Film: राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और देश के प्रतिष्ठित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के बीच फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए है.

Written ByKamran JaliliEdited By:Shailendra
Published: Jul 22, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:43 PM IST
अब झारखंड में भी गूंजेगा लाइट्स... कैमरा... एक्शन! खुलेगा राज्य का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, SRFTI और JFDCL के बीच ऐतिहासिक समझौता
Image Credit: (Photo-AI) अब झारखंड में भी गूंजेगा, लाइट्स... कैमरा... एक्शनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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