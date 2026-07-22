/अब झारखंड में भी गूंजेगा लाइट्स... कैमरा... एक्शन! खुलेगा राज्य का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, SRFTI और JFDCL के बीच ऐतिहासिक समझौता

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झारखंड अब सिर्फ खनिज संपदा और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म, मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में भी अपनी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ चुका है. राज्य के युवाओं के लिए 22 जुलाई, 2026 दिन बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. इस समझौते के साथ ही झारखंड में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है.
फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की दुनिया में करियर बनाने का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के सपने अब आकार लेते नजर आयेंगे. दरअसल, राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और देश के प्रतिष्ठित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के बीच फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए है. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए इस समझौते के साथ ही राज्य में पेशेवर फिल्म शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब झारखंड के विद्यार्थियों को फिल्म निर्माण, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिजाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, टेलीविजन प्रोडक्शन और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों की उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा. यह संस्थान सिर्फ एक शिक्षण केंद्र नहीं होगा, बल्कि झारखंड की कला, संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का जरिया भी बनेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और झारखंड एक नए फिल्म हब के रूप में उभर सकेगा. पिछले कुछ वर्षों में झारखंड सरकार लगातार फिल्म नीति को मजबूत करने और शूटिंग के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है. अब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म उद्योग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
नेहा तिवारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, केसीसी कॉलेज
अब झारखंड की हसीन वादियां सिर्फ फिल्मों की शूटिंग की लोकेशन नहीं, बल्कि फिल्म निर्माण और मीडिया शिक्षा का भी एक मजबूत केंद्र बनेगा.