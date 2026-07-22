/अब झारखंड में भी गूंजेगा लाइट्स... कैमरा... एक्शन! खुलेगा राज्य का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, SRFTI और JFDCL के बीच ऐतिहासिक समझौता

झारखंड अब सिर्फ खनिज संपदा और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म, मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में भी अपनी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ चुका है. राज्य के युवाओं के लिए 22 जुलाई, 2026 दिन बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. इस समझौते के साथ ही झारखंड में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है.