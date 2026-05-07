Ranchi News: रांची सदर अस्पताल में खुली झारखंड की पहली सरकारी न्यूरो फिजियोलॉजी लैब, अब मुफ्त में होगी EEG जांच

Ranchi News: रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है. यहां एक अत्याधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया है. यह झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल है, जहां न्यूरोफिजियोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध है. अब तक मरीजों को इन जांचों के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, जो न केवल उनके हजारों रुपये खर्च करवाता था, बल्कि उन्हें काफी परेशानी भी उठानी पड़ती थी. हालांकि, इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद, अब ये जांचें यहीं रांची में ही की जा सकती हैं. इस पहल से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े शहरों में इन जांचों को करवाने में पहले हजारों रुपये खर्च होते थे.

बेहतर जांच और मार्गदर्शन

इस अत्याधुनिक न्यूरो फिजियोलॉजी लैब का उद्घाटन रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रभात कुमार ने किया. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लैब का मार्गदर्शन AIIMS के DM न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा और DRNM न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर अहमद हुसैन के द्वारा किया जाएगा, जिससे मरीज को बेहतर जांच और मार्गदर्शन मिल पाएगा. इस लैब में EEG (Electroencephalography) जांच की सुविधा उपलब्ध है. इन जांचों के मदद से मिर्गी, नाश की बीमारियां, मांसपेशी से जुड़े समस्याएं और अन्य न्यूरोलॉजी समस्याओं को सटीक निदान किया जाएगा. इसके अलावा श्रवण विकलांगता से जुड़े बच्चों की समय पर जांच में अहम भूमिका निभाएंगी.

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सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि रांची सदर अस्पताल इस सुविधा को उपलब्ध कराने वाला पहला अस्पताल बन गया है. उन्होंने बताया कि पहले मरीजों को या तो अंदाजे के आधार पर इलाज करवाना पड़ता था या फिर जांच के लिए उन्हें दूसरे शहरों में भेजा जाता था. लेकिन अब अत्याधुनिक मशीनों की मदद से सटीक जांच संभव हो पाएगी, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा. उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना और कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भर्ती मरीजों को यह सुविधा मुफ्त में दी जाएगी, जबकि अन्य मरीजों के लिए यह सुविधा बाजार की कीमतों से काफी कम दर पर उपलब्ध होगी.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा, रांची