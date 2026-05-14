पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिहाई: सक्रिय राजनीति पर सस्पेंस, बोले- 'मेरा दिल बड़ा है, सबको माफ किया'

Ranchi News: झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर आ गए हैं. इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. साथ ही, उनके आवास पर जश्न मनाया जा रहा है. आलमगीर आलम का पोता सबसे ज्यादा उत्साहित है. जेल से बाहर आने के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चुनाव प्रचार करने के बाद, 14 मई 2024 को ईडी का नोटिस मिला था. कानून का सम्मान करते हुए साढ़े 4 सौ किलोमीटर का सफर कर रांची आए थे. करीब 2 साल के बाद आज बेल के तहत बाहर है. इन दो वर्षों में जेल में रहने के बावजूद लोगों का समर्थन मिला. जनता के बीच में रहकर जो जनता के लिए काम किया था जनता उसे याद रख रही है. यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी.

उन्होंने कहा कि जेल में पता चला कि असली साथी कौन हैं और कौन अजनबी. हमेशा सबको अपना माना है और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं सबको माफ कर देता हूं. इसीलिए मैंने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं दिया. उन्होंने पाकुड़ के लोगों, खासकर विधानसभा और लोकसभा, दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं का विशेष रूप से धन्यवाद किया और बताया कि जिस दिन उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) से नोटिस मिला था, ठीक उसी दिन उनका वहां एक कार्यक्रम तय था. उन्होंने बताया कि मैंने एक संदेश भेजा था कि अगर मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाता हूं, तो भी हर कोई विजय हांसदा को ही वोट दे और सबने मेरा साथ दिया. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई मतभेद नजर नहीं आता. उन्होंने मुख्यमंत्री को एक बहुत ही समझदार नेता बताया जो सबको साथ लेकर चलते हैं. आने वाले दिनों में जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो मैं सबसे मिलूंगा.

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा या नहीं. मेरा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना और सभी के कल्याण के लिए काम करना जारी रखना है. SIR को लेकर उन्होंने कहा कि हम SIR का विरोध नहीं करते. लेकिन, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहरी लोग आकर हमारे संसाधनों में हमारा हिस्सा छीन लें. SIR के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है. भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है. हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन इसमें कोई साजिश नहीं होनी चाहिए. हम इस देश के नागरिक हैं और हम सभी मिल-जुलकर सद्भाव से रहेंगे. लेकिन, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहरी लोग आकर हमारे संसाधनों में हमारा हिस्सा छीन लें. इसके साथ ही, जो लोग वर्षों से यहां गरीबी में रह रहे हैं, उन्हें विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए.

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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा या नहीं. मेरा एकमात्र मकसद जनता की सेवा करना और सबके कल्याण के लिए काम करना जारी रखना है. एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं है, बाहर का आदमी आकर हमारे हिस्से का खाना लें, ये बर्दाश्त नहीं. एसआईआर के लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत है. भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जीत की लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है. हम खिलाफ नहीं है, लेकिन साजिश नहीं होना चाहिए. हम इस देश के नागरिक हैं सब मिलकर रहेंगे. बाहर का आदमी आकर हमारे खाने का हिस्सा ले यह बर्दाश्त नहीं है लेकिन जो गरीब बरसों से रहा है उसे नहीं हटना चाहिए.