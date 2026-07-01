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झारखंड को मिले 4 नए सूचना आयुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, RTI मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद

Jharkhand News: झारखंड के लिए 1 जुलाई, 2026 बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा. लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अनुज कुमार सिन्हा, डॉ. तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:31 PM IST
झारखंड को मिले 4 नए सूचना आयुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, RTI मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद
Image Credit: झारखंड को मिले 4 नए सूचना आयुक्तSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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