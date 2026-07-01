/झारखंड को मिले 4 नए सूचना आयुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, RTI मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद

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झारखंड में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य को चार नए नए सूचना आयुक्त मिल गए हैं. राजधानी रांची के लोक भवन स्थित दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस नियुक्ति से अब सूचना के अधिकार यानी RTI से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद बढ़ गई है.
दरअसल, झारखंड के लिए 1 जुलाई, 2026 बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा. लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अनुज कुमार सिन्हा, डॉ. तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
महुआ माजी राज्यसभा सांसद ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो. अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है. इससे जनता के लंबित मामलों के समाधान में तेजी आएगी और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी.
वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का मजबूत माध्यम है. लंबे समय से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का इंतजार था, जो अब पूरा हो गया है. अध्यक्ष ने कहा कि आरटीआई कानून यूपीए सरकार की बड़ी उपलब्धि थी. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने से कई मामले लंबित थे. अब उम्मीद है कि चारों आयुक्त मिलकर इन मामलों का तेजी से निपटारा करेंगे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम, सांसद महुआ मांझी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.