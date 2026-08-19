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धांधली के खिलाफ झारखंड सरकार का एक्शन: JSSC-CGL और JPSC समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द

झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित 22 परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी हैं. इन फैसलों से 2,628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 19, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:15 AM IST
धांधली के खिलाफ झारखंड सरकार का एक्शन: JSSC-CGL और JPSC समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द
Image Credit: धांधली के खिलाफ झारखंड सरकार का एक्शन (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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