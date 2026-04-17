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झारखंड सरकार की बैंकों को दोटूक, सोशल सेक्टर में काम नहीं दिखा तो निकाल लिया जाएगा सरकारी पैसा

झारखंड के वित्त मंत्री ने बैंकों को चेतावनी दी है कि राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का सामाजिक योगदान कम होगा, वहां से सरकारी धन हटा लिया जाएगा. राज्य में फिलहाल सीडी रेशियो मात्र 51% है, जिसे सुधारने के लिए सरकार नई नीति बना रही है. झारखंड चैंबर ने इसका समर्थन किया है, जबकि बीजेपी ने इसे प्रबंधन की विफलता बताया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:17 PM IST

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झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर

झारखंड के वित्त मंत्री ने राज्य में संचालित बैंकों को लेकर एक कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जिन बैंकों का सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा, राज्य सरकार उन बैंकों से अपना सरकारी पैसा निकाल लेगी. सरकार की इस मंशा पर जहां व्यापारियों के संगठन झारखंड चैंबर ने खुशी जताई है, वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने इसे लेकर सरकार को वित्तीय प्रबंधन सुधारने की सलाह दी है.

वित्त मंत्री ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैंकों में जमा होने वाला पैसा झारखंड की जनता और यहां की सरकार का है. उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि झारखंड के लोगों की जमा पूंजी को बैंक दूसरे राज्यों में निवेश या खर्च कर रहे हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अब एक नई नीति तैयार कर रही है. इस नीति के तहत, यदि कोई बैंक सोशल सेक्टर और राज्य के विकास में अपना योगदान नहीं देगा, तो सरकार वहां अपनी राशि जमा नहीं रखेगी. उन्होंने कहा कि बैंकों का काम सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाना नहीं है, बल्कि हर बैंक को कम से कम 10 गांवों को गोद लेकर वहां सीएसआर (CSR) फंड का सही उपयोग करना चाहिए.

झारखंड में बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो फिलहाल लगभग 51% है. इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक झारखंड में जितना पैसा जमा के रूप में लेते हैं, उसका केवल 51 प्रतिशत ही यहां ऋण या विकास कार्यों के लिए लोन के रूप में देते हैं. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य डॉ. अभिषेक रामाधीन ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 71% है. उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के एमएसएमई (MSME) सेक्टर और उद्योगों को पर्याप्त लोन नहीं मिलेगा, तब तक झारखंड आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा. उन्होंने सरकार की इस पहल को तो सराहा, लेकिन यह भी कहा कि नीति बनाने और उसे धरातल पर लागू करने में बहुत फर्क होता है.

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इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. बीजेपी विधायक नबीन जायसवाल ने वित्त मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को केवल बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए. जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में वित्तीय प्रबंधन की हालत खराब है और बैंकों से ट्रांसफर के दौरान करोड़ों रुपये गायब हो रहे हैं. उन्होंने सलाह दी कि जो बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए. बीजेपी का मानना है कि सरकार को केवल धमकी देने के बजाय अपने प्रशासन और वित्तीय तंत्र को मजबूत करना चाहिए.

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