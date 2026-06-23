/सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे से बिजली बनाने की तैयारी, भाजपा ने कहा- केवल अच्छी बातें करती है सरकार

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झारखंड सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर अनोखी पहल की है. राज्य सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे से बिजली उत्पादन की तैयारी में जुट गई है. जिन राज्यों ने इस तरह के मॉडल अपनाए हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है. झारखंड में स्वच्छता विभाग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतर प्रबंधन करने के लिए कचरे से और खासतौर से सिंगल यूज प्लास्टिक से बिजली उत्पादन की प्लानिंग कर रहा है.
राज्य सरकार की इस पहल पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होगी. हम कचरे से बिजली का उत्पादन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो कचरा सड़कों पर इधर-उधर बिखरा रखता है, उससे राज्य के लिए बिजली उत्पादन का काम होगा. ये राज्य के लिए महत्वपूर्ण काम होगा.
पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा, हेमंत सरकार 7 साल से शासन में है. सरकार के अधिकारी या मंत्री, उनके बयानों से पता चलता है कि सरकार की बातों में कितनी विश्वसनीयता है. खबरो में बने रहने के लिए जब जैसा देखते हैं, वैसा बोलते हैं. आज रांची महानगर ही नहीं, राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में कचरे की क्या स्थिति है, पहले उसको देखें, फिर बात करें. अभी तक कचरा समाप्त करने के लिए नहीं सोचा है तो बिजली पैदा करना तो दूर की बात है.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वेस्ट मैनेजमैंट पर पहल पूरी दुनिया में हो रही है तो इसे एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखना चाहिए. वेस्ट मैनेजमेंट से बिजली का उत्पादन हो या अन्य दूसरे प्रॉडक्टिव चीज में इस्तेमाल हो तो अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि इस सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म खराब है. सरकार कहती बहुत सारी चीजें हैं, पर करती कुछ नहीं. रांची के झिरी में कचरे का जो अम्बार है, उससे कई मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो सकता है. उसके प्रबंधन का ठोस उपाय करना चाहिए था, इस सरकार ने अब तक नहीं किया है.