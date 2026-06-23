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सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे से बिजली बनाने की तैयारी, भाजपा ने कहा- केवल अच्छी बातें करती है सरकार

Hemant Soren Govt: अगर सरकार का यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो न केवल इससे बिजली के उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि कचरों का समुचि​त निस्तारण भी हो सकेगा. हालांकि, बीजेपी इसे केवल अच्छी बातें करार दे रही है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 23, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:58 PM IST
सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे से बिजली बनाने की तैयारी, भाजपा ने कहा- केवल अच्छी बातें करती है सरकार
Image Credit: झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे से बिजली बनाने की तैयारी (AI Image)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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