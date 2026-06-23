/सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे से बिजली बनाने की तैयारी, भाजपा ने कहा- केवल अच्छी बातें करती है सरकार

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वेस्ट मैनेजमैंट पर पहल पूरी दुनिया में हो रही है तो इसे एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखना चाहिए. वेस्ट मैनेजमेंट से बिजली का उत्पादन हो या अन्य दूसरे प्रॉडक्टिव चीज में इस्तेमाल हो तो अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि इस सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म खराब है. सरकार कहती बहुत सारी चीजें हैं, पर करती कुछ नहीं. रांची के झिरी में कचरे का जो अम्बार है, उससे कई मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो सकता है. उसके प्रबंधन का ठोस उपाय करना चाहिए था, इस सरकार ने अब तक नहीं किया है.