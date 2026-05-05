झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल आपूर्ति को लेकर राज्यभर में विशेष मॉनिटरिंग शुरू

Jharkhnad News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को लेकर राज्य में उत्पन्न स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. इसी क्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वरीय पदाधिकारियों और सभी उपायुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उन्होंने राज्यभर में गर्मी से निपटने की तैयारियों, आमजन को राहत पहुंचाने के उपायों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस भीषण गर्मी में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा. उन्होंने पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.

उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो. जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों, टैंकरों और अन्य वैकल्पिक जल स्रोतों की नियमित निगरानी की जाए तथा जहां भी समस्या की सूचना मिले, वहां त्वरित कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए कहा कि गर्मी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर की खराबी तथा आपूर्ति बाधित होने जैसी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे.

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स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव और लू से प्रभावित लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था रहे. आवश्यक दवाइयों, ओआरएस, पेयजल, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि गर्मी की इस स्थिति में प्रशासनिक तत्परता और सतत निगरानी अत्यंत आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें और जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने भ्रमण की जानकारी मुख्यालय को साझा करें और जहां भी जाएं, वहां की तस्वीरें भी भेजें. साथ ही स्थानीय लोगों से अनिवार्य रूप से मिलकर उनकी समस्याएं सुनें. उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करता है और समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होता है. साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी नागरिक को पानी, बिजली या स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कठिनाई का सामना न करना पड़े.