झारखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल: छवि रंजन बने खेल निदेशक, पशुपति नाथ सिंह को गढ़वा की कमान

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए झारखंड प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इसके तहत पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) और कोल्हान प्रमंडल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. वहीं कार्यरत कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर स्थानांतरण किया है.

छवि रंजन को खेल विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पशुपति नाथ सिंह को गढ़वा का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. माधवी मिश्रा को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक की भूमिका सौंपी गई है. अनन्या मित्तल को JSLPS के CEO की जिम्मेदारी, विजया जाधव को महिला एवं बाल विकास विभाग में अवर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अनुराग कुमार तिवारी पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के नए अपर उपायुक्त (ADC) बनाए गए हैं, जो पहले रामगढ़ के SDO थे. जमशेदपुर में कार्यरत जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) धनंजय को स्थानांतरित कर रांची का नया अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) बनाया गया है. वहीं, घाटशिला के SDO सुनील चंद्र का भी तबादला किया गया है. वो अब बोकारो के अपर समाहर्त्ता नियुक्त किए गए हैं.

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जितेंद्र कुमार यादव को मानगो नगर निगम के नए अपर नगर आयुक्त बनाए गए है, जो पहले पहले पलामू के DTO थे. मानगो निगम को यह दूसरी बार पूर्णकालिक अधिकारी मिला है, जिससे उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. इससे पहले पहली बार रंजीत लोहरा को इस पद पर नियुक्त किया गया था. वर्तमान में मानगो नगर निगम का कामकाज अतिरिक्त प्रभार के रूप में उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार संभाल रहे थे. जिन्हें अब इस नए पदस्थापन से नियमित अधिकारी मिल गया है.

बता दें कि कोल्हान प्रमंडल के प्रशासनिक ढांचे में भी कई बदलाव किए गए हैं. गिरिडीह के उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो को स्थानांतरित कर सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, कोल्हान प्रमंडल बनाया गया है. सिमडेगा के जिला पंचायत राज पदाधिकारी दयानंद कार्जी को अब कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त के सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, बुंडू (रांची) के SDO किस्टो कुमार बेसरा को अब पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) का नया अपर उपायुक्त बनाए गया है.