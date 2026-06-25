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झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसून टूरिज्म और 'रेन फेस्ट' के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा पर्यटन विभाग

झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग मानसून टूरिज्म और रेन फेस्ट के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है. पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि झारखंड देश का एक मात्र ऐसा राज्य जहां मानसून में न लैंड स्लाइड होता है, न बाढ़ आती है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:14 PM IST
झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसून टूरिज्म और 'रेन फेस्ट' के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा पर्यटन विभाग
Image Credit: AI imageSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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