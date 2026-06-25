झारखंड का पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन के नए आयाम और संभावनाएं विकसित करने के लिए काम कर रहा है, ताकि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके. फिलहाल, विभाग 'मानसून डेस्टिनेशन' विकसित करने पर ध्यान दे रहा है. झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि विभाग राज्य को मानसून पर्यटन हब के तौर पर विकसित करना चाहता है और इस दिशा में काम पहले ही शुरू हो चुका है. मंत्री ने बताया कि झारखंड देश का एक मात्र ऐसा राज्य जहां मानसून में न लैंड स्लाइड होता है, न बाढ़ आती है, मानसून के दौरान झारखंड बहुत खूबसूरत दिखाई देता है. झारखंड की खूबसूरती को दिखाने के लिए हम देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं.