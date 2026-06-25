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झारखंड का पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन के नए आयाम और संभावनाएं विकसित करने के लिए काम कर रहा है, ताकि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके. फिलहाल, विभाग 'मानसून डेस्टिनेशन' विकसित करने पर ध्यान दे रहा है. झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि विभाग राज्य को मानसून पर्यटन हब के तौर पर विकसित करना चाहता है और इस दिशा में काम पहले ही शुरू हो चुका है. मंत्री ने बताया कि झारखंड देश का एक मात्र ऐसा राज्य जहां मानसून में न लैंड स्लाइड होता है, न बाढ़ आती है, मानसून के दौरान झारखंड बहुत खूबसूरत दिखाई देता है. झारखंड की खूबसूरती को दिखाने के लिए हम देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं.
झारखंड के पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि झारखंड में जिस तरह से वन भूमि की उपस्थिति है और वेदर कंडीशन खुशनुमा होता है, ये हर किसी को आकृषित करने वाला होता है. मानसून के समय में झारखंड भारत का सेफेस्ट डिस्टिनेशन है. बारिश में झारखंड में लैंड स्लाइड की स्थिति नहीं है, बहुत ज्यादा बाढ़ वाली स्थिति नहीं रहता है. इस लिए झारखंड को सेफेस्ट डेस्टिनेशन में कनवर्ट करता है. टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है कि कैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट अधिक से अधिक फुट फॉल को झारखंड में अट्रैक्ट करें. इसके लिए राज्य सरकार बहुत गंभीर है और सीएम के नेतृत्व में इस पर काम किया जा रहा है. पर्यटन विभाग बहुत जल्द बहुत सारी सुविधाओं को शुरु करने जा रही है.
सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि मानसून में रेन फेस्ट जैसी परिसंकलना को मूर्त रुप दिया जाए, उस कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है. इस साल पर्यटन डिपार्टमेंट सांकेतिक रुप से प्रारंभ करने की दिशा में काम कर रहा है. अगले साल से इसे मानसून फेस्टिवल के टूर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पार्टिसिपेट कर सकें. धार्मिक स्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने-जाने को बढ़ावा देने के मकसद से, इसे सुरक्षित, साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं.