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झारखंड सरकार 20 बच्चों के दिल का मुफ्त कराएगी ऑपरेशन, इलाज के लिए कोचीन रवाना हुए मासूम

दिल की बीमारी से जूझ रहे झारखंड के 20 बच्चों का इलाज झारखंड सरकार कराएगी. बच्चों के इलाज के लिए कोचीन भेजा गया है. इस दौरान बच्चों के अभिभावकों की डबडबाई आंखों में बच्चे के स्वस्थ होने की उम्मीद साफ नजर आ रही थी.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 25, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:59 AM IST
झारखंड सरकार 20 बच्चों के दिल का मुफ्त कराएगी ऑपरेशन, इलाज के लिए कोचीन रवाना हुए मासूम
Image Credit: झारखंड सरकार 20 बच्चों के दिल का मुफ्त कराएगी ऑपरेशन (Photo-AI)

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