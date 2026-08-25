/झारखंड सरकार 20 बच्चों के दिल का मुफ्त कराएगी ऑपरेशन, इलाज के लिए कोचीन रवाना हुए मासूम

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झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण मानवीय पहल देखने को मिली. जब दिल की बीमारी से पीड़ित 20 छोटे बच्चों को निःशुल्क ऑपरेशन और बेहतर इलाज के लिए केरलम के कोचीन रवाना किया गया. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बच्चों के बीच प्यार निछावर कर उन्हें रवाना किया. बच्चों को इलाज के लिए हटिया रेलवे स्टेशन से 24 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को कोचीन भेजा गया.
दरअसल, अपने बच्चे की बेहतर जिंदगी का सपना लिए परिवार कोच्चि के लिए रवाना हुआ. इस दौरान झारखंड सरकार की तरफ से की गई मदद और बच्चे के स्वस्थ होने की उम्मीद उनकी डबडबाई आंखों में साफ दिख रही थी. लड़खड़ाती जुबान से अभिभावक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दिल से धन्यवाद कर रहे थे.
उनका कहना है कि जब बच्चे की बीमारी के बारे में पता चला, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जब खर्च की जानकारी हुई, तो पैरे तले जमीन खिसक गई. अभिभावकों का कहना है कि 10 से 15 लाख रुपए उनके लिए नामुमकिन था. मामले की जानकारी देते हुए डॉ. रश्मि ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत डॉक्टर स्कूल और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों की जांच कर रहे हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है.
वहीं, बच्चों को रवाना करने के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी काफी इमोशनल दिखे. बच्चों को गोदी में लेकर वह पुचकारते भी नजर आए और कहा कि आज का काम दिल को सुकून देने वाला है. किसी बच्चे के लिए जिंदगी का मतलब होता है खेलना, हंसना और अपने सपनों की दुनिया बसाना, लेकिन दिल की बीमारी ने इन नन्हीं जिंदगियों को अस्पताल और इलाज के बीच रोकने मजबूर कर दिया था.
उन्होंने कहा कि आज इन बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई राह खुल रही है. रांची से 20 बच्चे बेहतर इलाज और निःशुल्क हृदय ऑपरेशन के लिए कोचीन रवाना किया गया. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य वीडियो को एक मैसेज दिया है कि अगर कोई भी बच्चा दिल की बीमारी से ग्रसित है, तो राज्य सरकार उनका मुफ्त इलाज कराएगी.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उम्मीद है कि इलाज के बाद इन नन्हें दिलों की धड़कनें बीमारी के डर से नहीं, बल्कि खुशियों से तेज होंगी, जिन कदमों को आज इलाज की जरूरत है. वही कदम कल खेल के मैदान में दौड़ते नजर आएंगे.