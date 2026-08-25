/झारखंड सरकार 20 बच्चों के दिल का मुफ्त कराएगी ऑपरेशन, इलाज के लिए कोचीन रवाना हुए मासूम

उनका कहना है कि जब बच्चे की बीमारी के बारे में पता चला, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जब खर्च की जानकारी हुई, तो पैरे तले जमीन खिसक गई. अभिभावकों का कहना है कि 10 से 15 लाख रुपए उनके लिए नामुमकिन था. मामले की जानकारी देते हुए डॉ. रश्मि ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत डॉक्टर स्कूल और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों की जांच कर रहे हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है.