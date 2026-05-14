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PM मोदी के अपील के बाद झारखंड के राज्यपाल ने अपने काफिले में की कटौती, अब कारकेड में दिखेंगी सिर्फ इतनी गाड़ियां

Jharkhand Politics: पीएम मोदी के अपील के बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है. राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को ऊर्जा संरक्षण के इस जन-जागरूकता अभियान में सहभागी बनने की जरूरत है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 12:10 PM IST

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राज्यपाल संतोष गंगवार (फाइल फोटो)
राज्यपाल संतोष गंगवार (फाइल फोटो)

Jharkhand Governor News: पीएम मोदी के अपील के बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपने काफिले में कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने कारकेड की संख्या घटाकर आधी कर दी है. बता दें कि राज्यपाल अबतक जब कभी भी दौरे पर निकलते थे तो सुरक्षा और प्रोटोकॉल मानकों के लिहाज से उनके कारकेड में 8 गाड़ियां शामिल रहती थीं, लेकिन अब इसकी संख्या घटाकर 4 कर दी गई है. अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का ऐलान राज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट करके किया.

राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक्स पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के उद्देश्य से लोक भवन, झारखण्ड में मेरे द्वारा कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र 4 गाड़ियाँ रखने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही राज्यपाल ने सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि हम सभी को ऊर्जा संरक्षण के इस जन-जागरूकता अभियान में सहभागी बनने की जरूरत है.

क्या हेमंत सोरेन मानेंगे PM की अपील?

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राज्यपाल के इस कदम पर अब सवाल यह है कि क्या मुख्यंमत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों की ओर से भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. वहीं जेएमएम ने तो पीएम मोदी की अपील पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री को अपने विदेश दौरों में कटौती करने की सलाह दी गई है. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और अब पीएम मोदी से देश नहीं संभल रहा है.

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