Jharkhand Weather: गढ़वा-पलामू में धधकेगी धरती, गोड्डा-पाकुड़ में आंधी-बारिश मचाएगी तबाही! देखिए वेदर रिपोर्ट

Jharkhand Weather Report Today: झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण प्रदेश में एक साथ दो तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं. इन दिनों उत्तर-पश्चिमी झारखंड के जिले भयंकर गर्मी से उबल रहे हैं, वहीं उत्तर-पूर्वी हिस्से में बारिश और तूफानी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो रखा है. मौसम विभाग ने आज (सोमवार, 25 मई) भी राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवा और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. वहीं उत्तर-पश्चिमी जिलों (पलामू प्रमंडल) में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है.

मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर-पश्चिम झारखंड के तीनों जिलों- पलामू, गढ़वा और चतरा में लू चलने का अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और लोगों को दोपहर के समय सतर्क रहने की जरूरत है. दूसरी ओर देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, साहेबगंज, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. इन जिलो में 50 से 60 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में ठनका (वज्रपात) गिरने की आशंका बनी हुई है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 28 मई तक राज्य में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन इलाकों में गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी, जहां गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.