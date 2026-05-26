Jharkhand Weather: झारखंड में कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश, देखें अपने जिले के मौसम का हाल?

Jharkhand Weather Report Today: झारखंड में इन दिनों मौसम का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है. प्रदेश का एक हिस्सा भयंकर गर्मी और हीटवेव से झुलस रहा है तो दूसरे हिस्से में घनघोर बारिश देखने को मिल रही है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बदलते साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश के मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. दक्षिण बिहार और आसपास के इलाकों में एक्टिव हुए चक्रवाती परिसंचरण के कारण झारखंड में प्री-मानसून की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. रांची IMD ने आज (मंगलवार, 26 मई) प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा जैसे जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इसके साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा. इसी तरह उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज में भी तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है. मध्य भाग के जिलों रांची, रामगढ़, गुमला और खूंटी के लिए भी आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

हालांकि, राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा और चतरा में अभी भी गर्मी का कहर जारी रहेगा. इन इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम वैज्ञानिकों की ओर से इन जिलों के लोगों को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच घरों में ही रहने की सलाह दी गई है. बाहर निकलने पर लू लगने का खतरा बढ़ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, 27 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. वहीं, राज्य के दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.