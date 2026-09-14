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रामगढ़ में प्रदूषण पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, फैक्ट्रियों की साल में 2 बार होगी जांच

झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को चार महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता को भविष्य में आदेशों का उल्लंघन या प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में इसी मामले में इंटरमीडिएट एप्लिकेशन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:11 PM IST
रामगढ़ में प्रदूषण पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, फैक्ट्रियों की साल में 2 बार होगी जांच
Image Credit: झारखंड हाईकोर्ट (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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