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Hockey Asia Cup 2026: एशिया कप में दिखा झारखंड के शेर-शेरनियों का जलवा, जीता मेडल, रचा इतिहास

Hockey Asia Cup 2026: झारखंड के गांवों और छोटे शहरों से निकले अंडर-18 हॉकी खिलाड़ियों ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया. पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर हजारों युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा दी.

Written ByKamran JaliliEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:26 PM IST
Hockey Asia Cup 2026: एशिया कप में दिखा झारखंड के शेर-शेरनियों का जलवा, जीता मेडल, रचा इतिहास
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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