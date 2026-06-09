/Hockey Asia Cup 2026: एशिया कप में दिखा झारखंड के शेर-शेरनियों का जलवा, जीता मेडल, रचा इतिहास

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Hockey Asia Cup 2026: मेहनत, संघर्ष और सपनों की उड़ान जब एक साथ मिलती है तो सफलता की ऐसी कहानी बनती है, जो हजारों युवाओं को प्रेरित करती है. झारखंड के गांवों और छोटे शहरों से निकलकर एशिया के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अंडर-18 हॉकी खिलाड़ी आज रांची लौटे. किसी ने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया, तो किसी ने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखा. लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए पदक जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया. छोटे शहरों और गांवों से निकलने वाले युवाओं के लिए झारखंड के इन खिलाड़ियों ने बड़ा संदेश दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, उसे हासिल किया जा सकता है.
अंडर-18 एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इस सफलता में झारखंड के आठ खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. कभी स्थानीय मैदानों में अभ्यास करने वाले इन खिलाड़ियों ने अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पहली बार विदेश यात्रा और पहली बार एशिया के बड़े टूर्नामेंट में खेलने का दबाव, इन सभी चुनौतियों को पीछे छोड़कर खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीता. उनकी यह उपलब्धि उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.
आज इन खिलाड़ियों के गले में मेडल हैं, लेकिन असली जीत उस विश्वास की है, जिसने उन्हें गांव से जापान और फिर एशिया के मंच तक पहुंचाया. खिलाड़ियों के परिजनों ने बताया कि किस तरह गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ सफर आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया है. घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के बावजूद बाजार में सब्जी बेचकर एक मां ने अपनी बेटी की सफलता की कहानी लिखी और उसकी बेटी ने अपनी मां के भरोसे को पूरा करते हुए देश के लिए पदक जीतने का गौरव हासिल किया.
छोटे शहरों और गांवों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले इन खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता. पुरुष वर्ग में भारत ने स्वर्ण और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता. झारखंड के इन खिलाड़ियों की सफलता अब राज्य के हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए नई प्रेरणा बन गई है.