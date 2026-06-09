/Hockey Asia Cup 2026: एशिया कप में दिखा झारखंड के शेर-शेरनियों का जलवा, जीता मेडल, रचा इतिहास

Hockey Asia Cup 2026: मेहनत, संघर्ष और सपनों की उड़ान जब एक साथ मिलती है तो सफलता की ऐसी कहानी बनती है, जो हजारों युवाओं को प्रेरित करती है. झारखंड के गांवों और छोटे शहरों से निकलकर एशिया के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अंडर-18 हॉकी खिलाड़ी आज रांची लौटे. किसी ने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया, तो किसी ने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखा. लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए पदक जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया. छोटे शहरों और गांवों से निकलने वाले युवाओं के लिए झारखंड के इन खिलाड़ियों ने बड़ा संदेश दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, उसे हासिल किया जा सकता है.