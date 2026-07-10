/राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026: डेस्टिनेशन झारखंड के रूप में उभरेगा राज्य, निवेश और रोजगार पर हुआ महामंथन

धार्मिक पर्यटन के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार देशभर के लोगों को झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है. उन्होंने निवेशकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड की अपनी एक विशिष्ट पहचान और आकर्षण है. जो भी यहां आता है या इस राज्य से जुड़ता है, वह इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और आत्मीयता से हमेशा के लिए जुड़ जाता है. आइए, झारखंड को जानिए, इसे अनुभव कीजिए और इसके विकास की इस यात्रा में सहभागी बनिए.