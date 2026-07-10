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राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026: डेस्टिनेशन झारखंड के रूप में उभरेगा राज्य, निवेश और रोजगार पर हुआ महामंथन

National Stakeholder Consultation 2026: राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 में झारखंड ने पर्यटन निवेश की अपार संभावनाओं पर गहन विमर्श हुआ. परामर्श के दौरान बताया गया कि झारखंड तेजी से एक बहुआयामी और निवेश-उन्मुख पर्यटन राज्य के रूप में उभर रहा है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:10 PM IST
राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026: डेस्टिनेशन झारखंड के रूप में उभरेगा राज्य, निवेश और रोजगार पर हुआ महामंथन
Image Credit: (iprd_jharkhand) डेस्टिनेशन झारखंड के रूप में उभरेगा राज्य, निवेश और रोजगार पर महामंथनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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