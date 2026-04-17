Jharkhand JAC Class 9 Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया 9वीं का रिजल्ट, अपना स्कोर ऐसे देखें

Jharkhand JAC Class 9 Result 2026 Released: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 को मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए 9वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके अलावा, छात्र SMS और DigiLocker के ज़रिए भी अपना स्कोर देख सकते हैं. कक्षा 9 की परीक्षाएं 6 और 7 मार्च, 2026 को हुई थीं. इस साल, पूरे राज्य में 4 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी.

बोर्ड ने OMR शीट के मूल्यांकन और इंटरनल असेसमेंट के अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया है.

ऐसे देखें 9वीं का रिजल्ट

jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in के पेज पर जाएं

Class 9 Annual Exam Result पर क्लिक करें

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एसएमएस से कक्षा 9 का रिजल्ट कैसे पाएं

अपने फोन में एसएमएस का ऐप ओपन करें

JAC9 Roll Number टाइप करें (रोल नंबर से पहले स्पेस दें)

5676750 पर एसएमएस कर दें

थोड़ी ही देर में आपका रिजल्ट आपके फोन में आ जाएगा

डिजिलॉकर से ऐसे देखें कक्षा 9 का रिजल्ट

डिजिलॉकर ऐप ओपन करें या वेबसाइट पर पेज खोलें

अपने मोबाइल या आधार नंबर से लॉग इन करें

एजुकेशन सेक्शन में जाकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल सर्च करें

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