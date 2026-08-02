'JPSC छात्र आंदोलन को जंतर-मंतर प्रोटेस्ट जैसा नहीं बनने देंगे', प्रदर्शनकारी बोले- विरोध-प्रदर्शनों में भाषा की मर्यादा का ध्यान जरूरी

'हम सभ्य तरीके से करेंगे प्रोटेस्ट'

कोडरमा के एक छात्र ने कहा कि हम कभी भी अपने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम छात्र हैं और एक छात्र कभी भी असभ्य नहीं हो सकता. एक अच्छा छात्र प्रधानमंत्री के प्रति वैसा बदतमीजी भरा व्यवहार नहीं करेगा, यह तो उपद्रवी तत्वों का काम था. वहीं, एक और छात्र ने कहा, 'हम झारखंड से हैं और हमारे लोगों के बीच छीना-झपटी या चोरी जैसी घटनाएं नहीं होतीं. हम कभी भी असभ्य नहीं रहे हैं. दिल्ली में जो विरोध-प्रदर्शन हुआ, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था. वहां का कल्चर अलग है. दिल्ली का प्रोटेस्ट असभ्य था, हम यहां सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे.