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'JPSC छात्र आंदोलन को जंतर-मंतर प्रोटेस्ट जैसा नहीं बनने देंगे', प्रदर्शनकारी बोले- विरोध-प्रदर्शनों में भाषा की मर्यादा का ध्यान जरूरी

देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों में भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया. कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 02, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:31 AM IST
'JPSC छात्र आंदोलन को जंतर-मंतर प्रोटेस्ट जैसा नहीं बनने देंगे', प्रदर्शनकारी बोले- विरोध-प्रदर्शनों में भाषा की मर्यादा का ध्यान जरूरी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन

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