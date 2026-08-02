'JPSC छात्र आंदोलन को जंतर-मंतर प्रोटेस्ट जैसा नहीं बनने देंगे', प्रदर्शनकारी बोले- विरोध-प्रदर्शनों में भाषा की मर्यादा का ध्यान जरूरी

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देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों में भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया. कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है. वहीं, एक तरफ झारखंड में JPSC, JSSC समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर अभी जो विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है. छात्रों का मानना है कि अगर विरोध-प्रदर्शन में मर्यादा नहीं बरती गई, तो इससे झारखंड की बदनामी होगी. झारखंड के छात्रों का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं-
'हम सभ्य तरीके से करेंगे प्रोटेस्ट'
कोडरमा के एक छात्र ने कहा कि हम कभी भी अपने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम छात्र हैं और एक छात्र कभी भी असभ्य नहीं हो सकता. एक अच्छा छात्र प्रधानमंत्री के प्रति वैसा बदतमीजी भरा व्यवहार नहीं करेगा, यह तो उपद्रवी तत्वों का काम था. वहीं, एक और छात्र ने कहा, 'हम झारखंड से हैं और हमारे लोगों के बीच छीना-झपटी या चोरी जैसी घटनाएं नहीं होतीं. हम कभी भी असभ्य नहीं रहे हैं. दिल्ली में जो विरोध-प्रदर्शन हुआ, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था. वहां का कल्चर अलग है. दिल्ली का प्रोटेस्ट असभ्य था, हम यहां सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे.
विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अन्य छात्र ने कहा कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे. हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे. हम छात्र हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं, इसीलिए हम वैसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे. एक और छात्र ने कहा कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए. 100 में से एक व्यक्ति होता है, जो बोल देता है लेकिन 100 लोग गलत नहीं है. हम सभी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम उग्र होंगे.