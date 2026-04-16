Jharkhand TET 2026: झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर लगा'ग्रहण', भाषा विवाद में फंसी परीक्षा, नियमावली रद्द

Jharkhand News: झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. लंबे इंतजार के बाद शुरू होने जा रही JTET परीक्षा प्रक्रिया पर अचानक ब्रेक लगने से लाखों अभ्यर्थियों के सामने अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गई है. स्थानीय भाषा विवाद ने इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है, जहां एक तरफ क्षेत्रीय पहचान और भाषाई अस्मिता का सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का भविष्य दांव पर लगा नजर आ रहा है. सरकार के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में भी बहस को तेज कर दिया है और विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है.

दरअसल, झारखंड सरकार ने स्थानीय भाषा को लेकर बढ़ते विवाद और विरोध के बीच JTET नियमावली 2026 को रद्द कर दिया है. इसके चलते 21 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है. यह फैसला तब लिया गया जब भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को स्थानीय भाषा सूची में शामिल नहीं किए जाने पर सरकार के भीतर ही मंत्रियों ने आपत्ति जताई. इस मुद्दे ने तूल पकड़ते हुए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया.

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वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस फैसले का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सराहना की है. उनका कहना है कि यह निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप लिया गया है और सरकार लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है.

इधर, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा है. बीजेपी का कहना है कि जब कैबिनेट के मंत्री ही फैसले का विरोध कर रहे थे, तो इससे सरकार के अंदर समन्वय की कमी साफ झलकती है. पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 28 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जिससे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी थी. लेकिन अब नियमावली रद्द होने से छात्रों में निराशा है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट: कमरान जलीली