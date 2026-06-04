Jharkhand JTET: सात मंत्रियों की कमेटी में चार भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने के पक्ष में नहीं

Jharkhand JTET: झारखंड में जेटेट परीक्षा में भाषा मामले में अब तक सहमति नहीं बन पाई है. इस मामले को सुलझाने के लिए सीएम के निर्देश पर सात मंत्रियों की कमेटी का गठन किया गया है, मंत्रियों की बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट परीक्षा में शामिल किए जाने पर बात नहीं बन पाई. सात मंत्रियों की कमेटी में चार मंत्री इन भाषा को शामिल करने के पक्ष में नहीं दिखे. इस मामले को सुलझाने के लिए पहले पांच मंत्रियों की कमेटी गठित हुई थी. बाद में, इसमें दो और मंत्री शामिल किए गए. इस मामले में कांग्रेस के दो और राजद के एक मंत्री इन भाषा को शामिल करने के पक्ष में रहे, जबकि कांग्रेस के एक और झामुमो के तीन मंत्री इसको शामिल नहीं करने के पक्ष में दिखे. वहीं, इसको लेकर बाहर बयानबाजी का दौर भी शुरु हो गया है.

मंत्रियों की बैठक में सहमति नहीं बनने पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा, भाषा मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश पॉलिटिकल एफेयर्स कमेटी की बैठक होगी, जिसमें भाषा पर भी चर्चा होगी और पार्टी लाइन तय होगा. भाषा का मामला पार्टी के एजेंडे में है और पार्टी मानती है कि भाषा हमारी संस्कृति और परंपरा को जोड़ती है. पहले भी ये विषय शामिल रहे हैं और परीक्षा होती रही है आगे भी शामिल किया जाए.

बीजेपी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा, बीजेपी शुरू से कह रही है राज्य में ठगबंधन की सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है. इनकी मंशा युवाओ को लेकर ठीक नहीं है. हम यहां के युवाओं को इस सरकार के द्वारा ठगने नहीं देंगे. हम इनको बाध्य करेंगे और कहेंगे कि युवाओं की मांग पूरी करें. भाषा के नाम पर उलझाकर न रखें. राज्य में लूट की छूट है पर भाषा के नाम पर सामंजस्य क्यों नहीं बन रहा है.

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भाषा मामले में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ये मंत्रिपरिषद का मामला है. इस पर सीधी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए पर ये अकारण हो रहा है. इसकी कोई वजह नहीं है. अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र को एड्रेस करने के लिए जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, वो बहुत सुखद स्थिति नहीं हैं. पेंच उलझा हुआ है. सुलझ जाएगा पर इसको ज्यादा लिंगर नहीं करना चाहिए.