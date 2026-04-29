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झारखंड JTET नियमावली 2026: कैबिनेट की मंजूरी के बीच भोजपुरी, मगही और अंगिका पर छिड़ा भाषाई संग्राम

Jharkhnad News: झारखंड कैबिनेट ने जेटेट नियमावली 2026 को मंजूरी दी, लेकिन भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल नहीं किया गया. इस फैसले के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. सरकार ने मामले की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की है, जबकि विपक्ष और भाषाई समूह इसे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अन्याय बता रहे हैं.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:01 PM IST

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झारखंड JTET नियमावली 2026: कैबिनेट की मंजूरी के बीच भोजपुरी, मगही और अंगिका पर छिड़ा भाषाई संग्राम
झारखंड JTET नियमावली 2026: कैबिनेट की मंजूरी के बीच भोजपुरी, मगही और अंगिका पर छिड़ा भाषाई संग्राम

Jharkhnad News: झारखंड कैबिनेट की बैठक में JTET नियमावली 2026 को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। इन भाषाओं को बाहर रखे जाने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. पिछली कैबिनेट बैठक में भी यह मामला उठा था, जिसे होल्ड कर दिया गया था. मंगलवार को हुई बैठक में भी इन भाषाओं को शामिल करने पर सहमति नहीं बन पाई. ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर एक कमेटी गठित करने का निर्देश दे दिया. हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं.

बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही का बयान
पलामू प्रमंडल के साथ मुख्यमंत्री ने भाषा के मुद्दे पर अन्याय किया है. आने वाले समय में वहां के लोग कांग्रेस, JMM और RJD के लोगों को घुसने नहीं देंगे. गोड्डा से अंगिका छीनी गई, मैथिली छीनी गई. यहां के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर जाएंगे. आप हमसे सब कुछ छीन लो, लेकिन हमारी भाषा मत छीनो.

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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान
हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है , चाहे JTET हो या छात्र मुख्यमंत्री सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और राज्य के हितों की रक्षा कर रहे हैं. JTET परीक्षा जल्द होनी है, अगर इसे एक्सटेंड किया गया तो छात्रों को नुकसान होगा और परीक्षा बाधित हो जाएगी. इसलिए कमेटी गठित की गई है. बेवजह कुछ नेता भाषा का विवाद खड़ा कर रहे हैं, यह परंपरा ठीक नहीं है. अगर कोई विवाद है तो कमेटी उसे देखेगी. हमें राज्य के बच्चों की चिंता है.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे का बयान
अंगिका, मगही और भोजपुरी भाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था. इन्हें बाहर रखना ठीक नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है और कमेटी गठित कर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी. फिलहाल जो परीक्षा हो रही है, उसमें परेशानी हो सकती है. इन इलाकों के जनप्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है.

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान
कैबिनेट में मामला आया था. एकमत न होने के कारण मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित करने की घोषणा की है, जो इस पर निर्णय लेगी. वर्तमान में JTET परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो गया है. बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा होगा और छात्रों में उत्साह है. भाषा पर ज्यादा राजनीति हो रही है, यह गंदी राजनीति है.

राजकुमार शर्मा का बयान
झारखंड में इन भाषाओं को बोलने वालों की बड़ी आबादी है. उन्हें भाषाई आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वंचित किया जा रहा है, इसलिए सरकार को छात्रों के हित में गंभीरता से सोचना चाहिए. सरकार ने कमेटी गठित करके पहल की है. अगर छात्रों को किसी कारण वंचित होना पड़ा तो यह शुभ संकेत नहीं होगा. सरकार को सभी का ख्याल रखना चाहिए. छात्रों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. कमेटी का जो भी निर्णय आएगा, उससे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. फिलहाल सरकार का फोकस परीक्षा को बाधित न होने देने पर है.

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