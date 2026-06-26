'झारखंड में भी होनी चाहिए शराबबंदी', बीजेपी की इस मांग ने बढ़ा दिया सूबे का सियासत टेंपरेचर

वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अपने शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करे, उसके बाद झारखंड को नसीहत दे. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर गांव और कस्बे में हर ब्रांड की अवैध शराब मिलती है और समानांतर व्यवस्था चल रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात से अफीम, चरस, गांजा समेत कई तरह के मादक पदार्थों की तस्करी अन्य राज्यों में होती है. उन्होंने कहा कि नशे के उन्मूलन के लिए पहले उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा. झारखंड में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी और सत्तापक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. जहां वित्त मंत्री ने इसे नीतिगत विषय बताया, वहीं झामुमो ने बीजेपी को पहले अपने शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करने की सलाह दी.