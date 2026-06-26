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'झारखंड में भी होनी चाहिए शराबबंदी', बीजेपी की इस मांग ने बढ़ा दिया सूबे का सियासत टेंपरेचर

Jharkhand News: झारखंड में शराबबंदी को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने राज्य सरकार पर शराब कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए शराबबंदी की मांग की है. वहीं वित्त मंत्री और झामुमो प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए बीजेपी से सवाल किया कि जब वे सत्ता में थे तब शराबबंदी क्यों नहीं लागू की और पहले अपने शासित राज्यों में इसे लागू करने की सलाह दी.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:00 PM IST
'झारखंड में भी होनी चाहिए शराबबंदी', बीजेपी की इस मांग ने बढ़ा दिया सूबे का सियासत टेंपरेचर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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