'झारखंड में भी होनी चाहिए शराबबंदी', बीजेपी की इस मांग ने बढ़ा दिया सूबे का सियासत टेंपरेचर

राज्य चुनें
Jharkhand News: झारखंड में बीजेपी ने राज्य में शराबबंदी की मांग उठाई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर शराब के कारोबार को तेजी से बढ़ावा देने का आरोप लगाया. वहीं सत्ताधारी दल ने पलटवार करते हुए पूछा कि जब बीजेपी राज्य की सत्ता में थी, तब उसने शराबबंदी क्यों लागू नहीं की. साथ ही सलाह दी कि पहले उत्तर प्रदेश समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी लागू कराई जाए.
झारखंड में शराबबंदी की मांग करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में शराब का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराब के सेवन से समाज गलत दिशा में जा रहा है. आज युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, तरह-तरह के अपराध हो रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है और बेटियों-बहनों के साथ होने वाले अत्याचारों में भी नशे की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि नशा करने वाले लोग अपने परिवार को दीमक की तरह चाट जाते हैं, जिससे परिवार अशांत हो जाता है.
झारखंड के वित्त मंत्री ने बीजेपी की शराबबंदी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी भी लंबे समय तक राज्य की सत्ता में रही है. यदि शराबबंदी इतनी लाभदायक थी तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की सरकारों ने इसे अपने कार्यकाल में क्यों लागू नहीं किया? उन्होंने कहा कि यह नीतिगत मामला है और इस पर उत्पाद मंत्री बेहतर ढंग से अपनी बात रख सकते हैं.
वहीं, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अपने शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करे, उसके बाद झारखंड को नसीहत दे. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर गांव और कस्बे में हर ब्रांड की अवैध शराब मिलती है और समानांतर व्यवस्था चल रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात से अफीम, चरस, गांजा समेत कई तरह के मादक पदार्थों की तस्करी अन्य राज्यों में होती है. उन्होंने कहा कि नशे के उन्मूलन के लिए पहले उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा. झारखंड में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी और सत्तापक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. जहां वित्त मंत्री ने इसे नीतिगत विषय बताया, वहीं झामुमो ने बीजेपी को पहले अपने शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करने की सलाह दी.