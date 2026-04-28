झारखंड में भी हो बिहार जैसी शराबबंदी? आदित्य साहू ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jharkhand News: झारखंड में शराबबंदी की मांग को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. भाजपा ने राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए शराबबंदी लागू करने की मांग की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने युवाओं में बढ़ते नशे और सामाजिक बुराइयों पर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने की बात कही है.
Trending Photos
Jharkhand News: झारखंड में भी बिहार की तरह पूरी तरह शराबबंदी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में शराबबंदी लागू करने की मांग उठाई है. भाजपा का कहना है कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. पार्टी ने दावा किया है कि सरकार शराब से रिकॉर्ड राजस्व वसूल रही है, लेकिन इसका असर समाज पर नकारात्मक पड़ रहा है और लोगों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है.
भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है, जिस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है. साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सुस्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.
ये भी पढ़ें: धीरेंद्र शास्त्री के '4 बच्चे' वाले बयान पर मांझी का समर्थन, विपक्ष ने घेरा
वहीं, भाजपा के इस बयान पर राजनीतिक पलटवार भी शुरू हो गया है. विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों में भाजपा का अलग-अलग रुख देखने को मिलता है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा शासित कई राज्यों में शराब की बिक्री जारी है और वहां राजस्व के रूप में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है. ऐसे में झारखंड में शराबबंदी की मांग राजनीतिक विरोधाभास को दर्शाती है.
कांग्रेस ने इस मांग को पूरी तरह अव्यवहारिक और बेबुनियाद बताया है. कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि यदि देश में शराबबंदी करनी है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने बिहार और गुजरात जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है और कई बार जहरीली शराब से लोगों की मौतें भी हुई हैं. कांग्रेस का कहना है कि शराब राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलती है, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना व्यावहारिक नहीं है.