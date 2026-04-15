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'नीतीश कुमार अब फिनिश हो गए', बिहार में नेतृत्व परिवर्तन पर झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कसा तंज

झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त कर दिया है और यह पूरी तरह से बिहार की जनता के जनादेश का अपमान है. उन्होंने भाजपा पर छोटे राजनीतिक दलों को खत्म करने का आरोप भी लगाया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:43 PM IST

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झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

बिहार में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झारखंड की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है. झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार के इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा हमला बोला है.

"नीतीश जी फिनिश हो गए": दीपिका पांडेय सिंह
बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने पर दीपिका पांडेय सिंह ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि पहले एक नारा सुनाई देता था कि "2025 से 30 तक फिर से नीतीश", लेकिन आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार पूरी तरह 'फिनिश' हो गए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कैसे राजनीतिक रूप से समाप्त किया, यह आज पूरी दुनिया के सामने है. दीपिका पांडेय सिंह के अनुसार, भाजपा की कार्यशैली हमेशा से छोटे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की रही है और बिहार में भी यही देखने को मिला है.

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जनादेश के अपमान का लगाया आरोप
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भाजपा पर बिहार की जनता के भरोसे को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है और भाजपा ने अपनी कमान संभाली है, वह जनता के जनादेश का अपमान है. उनके मुताबिक, बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, भाजपा ने उसे दरकिनार कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा किया है. उन्होंने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी केवल सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसके लिए छोटे दलों को ही क्यों न कुर्बान करना पड़े.

इनपुट- कामरान जलीली

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